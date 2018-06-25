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Yeni dönemde milletvekillerinin 123'ü avukat

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, TBMM'ye mesleği avukatlık olan 123 milletvekili giriyor.

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Yeni dönemde milletvekillerinin 123ü avukat

24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi’nde, çeşitli meslek gruplarından adaylar, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti’den milletvekili seçildi.

Buna göre yeni dönemde mesleği avukatlık olan 123 isim parlamentoda yer alacak. Avukatların ardından 100 milletvekiliyle serbest meslek sahipleri geliyor.

Mecliste 64 mimar ve mühendis, 46 doktor ve diş hekimi, 45 iş insanı, 33 akademisyen, 33 kamu ve özel şirket yöneticisi, 24 eğitimci, 24 siyasetçi, 17 mali müşavir, 10 da gazeteci yer alacak.

Ayrıca pilot, çiftçi, ekonomist, eczacı, emekli, hemşire, antropolog-sosyolog, ilahiyatçı, bankacı, diplomat, hakim-savcı, asker, ev kadını, öğrenci, vali, istatistikçi, sanatçı, memur, turizmci, sporcu, iletişim ve hesap uzmanı isimler de 27. Dönem'de görev alacak meslek gruplarına sahip isimlerden oluşacak.   

Milletvekillerinin 102'si kadın

Meclise giren 600 milletvekilinin 102'sini kadınlar oluşturdu.

En fazla kadın milletvekili 52 kişiyle AK Parti'de bulunuyor. AK Parti'yi sırasıyla 25 kadın milletvekili ile HDP, 18 kadın milletvekili ile CHP, 5 kadın milletvekili ile MHP, 2 kadın milletvekili ile de İYİ Parti takip ediyor.

Kaynak: AA

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