'Yeni bir Türkiye için, güçlü bir Türkiye için ben de varım, ben de EVET diyorum'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve konfederasyona bağlı sendikaların başkanları ile bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, Memur-Sen’in zor zamanlardan geçerek bugün sahip olduğu konuma yükseldiğini belirterek, "Memur-Sen’in ilk zamanlarını hatırlıyoruz. Rahmetli Mehmet Akif İnan’ın ve arkadaşlarının o zor şartlar içerisinde verdiği sendikal ve fikri mücadeleyi hatırlıyoruz. İmkanların olmadığı, üyelerin çok az olduğu, bu işe gönül vermiş, gerçekten gönlü zengin insanların bir elin parmaklarını geçmediği dönemlerden, çok şükür bugüne gelindi. Memur-Sen’in bu başarısı aslında Türkiye’de demokrasinin de gelişmesinin önemli göstergelerinden birisidir. Memur-Sen, bizim şahit olduğumuz üzere Türkiye’nin karşılaştığı antidemokratik bütün sorunlarla mücadele alanında hep demokrasi tarafında olmuştur." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Memur-Sen’in sadece ülke içerisinde değil, uluslararası camiada ve uluslararası sendikal hareketler içerisinde de etkin konuma gelmesinin, Türkiye açısından sevindirici olduğunu kaydetti.

"Sandıktan ne sonuç çıkarsa çıksın, başımız gözümüz üstünedir"

Anayasa değişikliği teklifinin Meclisten geçmesiyle Türkiye’nin önemli bir viraja girdiğini anlatan Kurtulmuş, 1982 Anayasası’nın kabulünden itibaren Türkiye’nin siyasi gündeminde, anayasal reform fikrinin var olduğunu belirtti.

Bütün iktidarların, siyasi partilerin önemli bir kısmının hem seçim beyannamelerinde hem siyasi faaliyetleri içerisinde anayasanın değişmesi gerektiğini dile getirdiğini hatırlatan Kurtulmuş, 1982 Anayasası’nın bütün bu siyasal görüşlerin sonucunda 19’uncusu son değişiklik paketi olmak üzere, 18 kez değiştiğini ifade etti.

Türkiye’nin etkin bir yürütme mekanizmasına sahip olması, ülkede siyasi ve ekonomik istikrarın daha güçlü bir şekilde temin edilmesi amacıyla hazırlanan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin TBMM’de milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğine işaret eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bugün, milletin huzuruna gidebilecek noktaya gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra da Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen en kısa süre içerisinde bir seçim tarihi verecek ve Türkiye sandığa gidecektir. Öncelikle şunu 'ama'sız, 'fakat'sız ifade etmek istiyorum. Sandıktan ne sonuç çıkarsa çıksın, başımız gözümüz üstünedir. Biz, demokrasiye inanan insanlarız. Millet egemenliğinin sadece bir sözden ibaret olmadığına, milletin her alanda söz ve karar sahibi olduğuna inanan insanlarız. Dolayısıyla sandıkta milletimizin vereceği karara saygılı olacağımızı, bugünden itibaren hep söylüyoruz. Bütün siyasi partilerden de aynı olgunluğu bekliyoruz. Nihayetinde sözün, kararın sahibi millettir. Ve millet kararını verecektir. İnanıyoruz ve ümit ediyoruz ki bu anayasa değişikliğiyle Türkiye, yeni bir döneme girecektir. Etkin bir yürütme, güçlü karar alma mekanizmaları, hızlı hareket eden bir icra ortamına Türkiye girecek. Başlanan ve başlanacak olan projeleri de Türkiye, çok hızlı bir şekilde tamamlayarak daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir."

Anayasa değişikliğinin, bir rejim değişikliği olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Israrla ve yanlış bir şekilde anlatıldığı gibi, bu anayasa paketiyle birlikte rejim değişikliğine ilişkin en ufak ne bir kelime ne de ihdas edilmiş olan herhangi bir husus söz konusu değildir. Aslolan burada bizim yapmak istediğimiz bir yönetim sistemi değişikliğidir." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Egemenliğin, yegane kaynağı millet iradesidir. Referandum sandığından evet çıkacağına inanıyoruz. ‘Yeni bir Türkiye için, güçlü bir Türkiye için ben de varım, ben de evet diyorum’ diyerek bu kampanyaya destek veriyoruz. İnşallah hayırlısı olur, milletimizin önü açılmış olur.” değerlendirmesinde bulundu.

"Memur-Sen olarak bu değişikliğin yanında olduğumuzu söylüyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise konfederasyona bağlı sendikaların başkanlarını tanıtmasının ardından, çalışmaları hakkında Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’a bilgi verdi.

Türkiye’nin tıkanan yollarının açılması konusunda olağanüstü gayret gösterdiklerini, 2010 referandumuna da destek verdiklerini vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Referandum Türkiye’nin istikrarına hizmet edecek ana değişiklik olduğu için, bu istikrarın da bizim açımızdan son derece önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Memur-Sen olarak bu konuda destek vereceğimizi ifade ediyorum. Çünkü 93 yıllık cumhuriyette 65 hükümet. Her 1,5 yıla bir hükümetin düştüğü, koalisyon tartışmalarının Türkiye’yi yorgun ve bitkin bıraktığı bir tarihsel kesitten geliyoruz. Dolayısıyla istikrar ne kadar iyi olursa, ne kadar verimli hükümet etme süreçleri oluşursa Türkiye o kadar büyüyecek. O yüzden Memur-Sen olarak bu değişikliğin yanında olduğumuzu söylüyoruz."

Memurlara siyaset yapma hakkının da verilmesi gerektiğine işaret eden Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçme ve seçilme yaşı 18’e indirildi. Seçilme hakkının 18’e indirilmesi bizi memnun etti. Ama 40 yaşına gelmiş kamu görevlilerinin siyaset yapma hakkının olmaması, işçilerin siyaset hakkı olduğu halde, bu Türkiye’de düzeltilmesi gereken bir alan. Kamu görevlilerinin grev hakkının olmaması düzeltilmesi gereken bir alan. Ama bunlar da taleplerimiz olarak devam edecektir. Fakat bu değişikliği Türkiye’nin istikrarı olarak önemsiyoruz ve biz de varız diyoruz."

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’ın bu sözleri üzerine Kurtulmuş, parti olarak görüşlerinin, memurlara siyaset yapma imkanının sağlanması yönünde olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "İnşallah önümüzdeki süreçlerde başka anayasa değişiklikleri de olabilir. Bu konu önemlidir. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok geniş bir kitlenin siyaset yasağına tabii tutulması kabul edilebilir bir şey değildir. Demokratik bir şey değildir. Hem memurların siyaset yapması hem memur sendikalarının grevli bir sendikacılığa kavuşması Türkiye demokrasinin olgunlaşması bakımından da doğru olacaktır. Biz de bu konuda her türlü desteği siyasi hayatımız boyunca vermeye gayret ediyoruz. İnşallah onun da vakti vardır. O değişiklikleri de yapmak mümkün olur." diye konuştu. AA