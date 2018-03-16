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Buradasınız : » » Yeni Bakanlar Kurulu Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni Bakanlar Kurulu Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı yükseköğretim kurumlarında değişikliklik ve kesin korunacak hassas alanlarla ilgili kararlar, Resmi Gazete'de yer aldı.

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Yeni Bakanlar Kurulu Kararları Resmi Gazetede yayımlandı

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile bağlantı ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Tıp Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Tıp Fakültesi ve Üsküdar Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi kuruldu.

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olan Mühendislik Fakültesi kapatıldı.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nun Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanması kararlaştırıldı.

Söz konusu yüksekokulun kapatılarak, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı,Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmasına karar verildi.

Öte yandan, İstanbul'da bulunan İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu'nun merkezinin İzmir'e taşınması ve adının İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesi kararı alındı.

O alanlar, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Muğla'nın Milas, Marmaris, Ula ve Menteşe ilçelerindeki bazı alanların "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Muğla'nın Milas, Marmaris, Ula ve Menteşe ilçelerinde bulunan doğal sit alanları kapsamına giren ve koordinatları haritalar üzerinde belirtilen bölgeler, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka kararla Erzurum'un Narman ilçesine bağlı üç mahalledeki bazı bölgelerin de "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, Narman'a bağlı Camikebir, Camisağır ve Tuzla mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı bölgeler riskli alan ilan edildi.

 

Kaynak: AA

Etiketler: resmi gazete, Bakanlar kurulu
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