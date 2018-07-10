Yeni atanan kabine Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı.

Yeni kabine, 1 Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile 16 Bakandan oluşuyor.

Dün ilan edilen yeni kabinen yer aldığı liste Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni sistemin ilk kabinesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekildeydi;

Ülkemiz tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün başarıyla tamamlanmıştır. Dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla değiştiren az sayıda ülkeler arasına Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz. Demokrasimiz 15 Temmuz gecesi milletimizin kanı ve canıyla aslında rüştünü ispat etmiştir. 16 Nisan halkoylaması ve 24 Haziran seçimleri demokrasimizin sandıkta rüştünün en önemli ispatı olmuştur.

Bir kez daha hem seçim sonuçlarının hem de yeni yönetim sistemimimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Seçimlerde sandığa giderek iradesini yansıtan 50 milyonun vatandaşımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Şahsımı cumhurbaşkanlığına layık gören 26 milyon 331 bin vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Göreve başlama töreninde de ifade ettiğim gibi 81 milyonun cumhurbaşkanı olarak görevimizi yürüteceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. #NewEraWithErdoganhttps://t.co/89vN8LMtAK pic.twitter.com/bbOC4aVXTd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Temmuz 2018

Kaynak: AA