'Yaz saati uygulaması devam edecektir'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Danıştay'ın verdiği karar önemli. Yürütmeyi durdurma kararını verdiği için yürütme durmuş olacak. Hükümet olarak biz yaz saati uygulamasının aynen devam etmesinden yanayız. Bu noktada da önümüzdeki günlerde gerekli adım atılacaktır. Büyük bir ihtimalle KHK'ya bu konuda bir düzenleme koymak suretiyle süreç dolmadan önce gerekli yasal değişiklik yapılacaktır. Yaz saati uygulaması herhangi bir değişiklik olmadan uygulanmaya devam edecektir." dedi.

IKBY'deki gayrimeşru referandum

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak Başbakanı Sayın Haydar el-İbadi ile Başbakanımız dün akşam bir görüşme yaptı. Yakında da İbadi ile Başbakanımız bir araya gelecektir. Şu anda henüz bunun yeri kararlaştırılmadı ama biz bundan sonra Irak ile olan bütün ilişkilerimizi, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nde yaşayan halkı da ilgilendiren konular da dahil olmak üzere, Irak merkezi hükümeti üzerinden yürütme kararı aldık. Dolayısıyla hudut kapıları dahil, seyahat konuları dahil, vize konuları dahil, diğer bütün konularda bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin muhatabı Irak merkezi hükümetidir."