'Yatırımların yılın ikinci yarısında artmasını bekliyoruz'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, geçen aylarda başlayan üretimdeki hızlanmanın mayıs ayında da sürdüğünü, sanayi kesiminin güçlü ekonomik büyümeyi destekleyecek şekilde üretimini artırdığını bildirdi.

Özlü, yazılı açıklamasında, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 arttığını belirten Özlü, arındırılmamış endeksteki artışın ise yüzde 4,1 olduğunu ifade etti.

Özlü, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin bir önceki aya göre 1,5 azaldığını anımsatarak, geçen aylarda başlayan üretimdeki hızlanmanın mayıs ayında da sürdüğünü, sanayi kesiminin güçlü ekonomik büyümeyi destekleyecek şekilde üretimini artırdığını bildirdi.

İhracat pazarlarındaki toparlanmanın sanayi üretimine olumlu yansıdığına işaret eden Özlü, mayısta imalat sanayisi ürünlerinde yüzde 12,5'lik ihracat artışı yaşandığını, bu durumun sanayinin sahip olduğu güçlü potansiyeli göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Özlü, küresel düzeyde işlerin düzelmesiyle sanayicinin hemen harekete geçtiğini ve artan ticaretten her geçen gün daha fazla pay aldığını vurgulayarak, "Ayrıca, sanayicimizin bu üretim ve ihracat gücü ülke ekonomisindeki kırılganlıkların azalmasına ve ülkenin dengeli büyümesine yardımcı olmaktadır. Sene başından itibaren aldığımız tedbirler kendini göstermektedir. KOBİ’lere verdiğimiz destekler, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve yaptığımız vergisel düzenlemeler iç talebin artmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, nisan referandumu sonrası yatırım iştahı artmıştır. Özellikle ekonomideki yatırımların yılın ikinci yarısında hissedilir bir şekilde artmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öncü göstergelerin üretim artışına işaret ettiğine dikkati çeken Özlü, ekonomiye güvenin yükseldiği bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Gerek kapasite kullanım oranları gerekse de güven endekslerinin üretim tarafında önümüzdeki aylarda canlanmanın süreceğini gösterdiğinin altını çizen Özlü, şunları kaydetti:

"Önemli olan ekonomideki bu canlanmayı kalıcı hale getirmektir. Büyümeyi kalıcı hale getirmenin yolu ise yapısal reformlardan geçmektedir. Bu amaçla Bakanlığımız düğmeye basmıştır. Geçtiğimiz yıl yasalaşan Ar-Ge Reform Paketi ve Sınai Mülkiyet Yasası'ndan sonra bu ay başında sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla çıkarılan kanun yayınlanmıştır. Böylelikle sanayicinin üretim yeri sorunundan, nitelikli personel ihtiyacına, mali yüklerinin azaltılmasından yerli üretimin desteklenmesine kadar birçok alanda sorunu giderilmektedir. Sanayicinin ihtiyaçları doğrultusunda yapısal reformları yapmaya devam edeceğiz. Çünkü ülke ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde güçlü büyümesinin ve kırılganlıkları en aza indirmenin yegâne yolu güçlü bir sanayi üretiminden geçmektedir."