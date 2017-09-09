Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Buca Yasin Börü Gençlik Merkezi açılışı ve Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka stadlarının temel atma töreni programına katılarak konuşma yaptı.

Yıldırım, Gençlik Merkezi'ne Yasin Börü'nün isminin verilmesine ilişkin, "Biz Yasin Börü ismini buraya koyarken şunu düşündük. Bu ülke birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daima sürdürecek. Bölücülere, FETÖ'cülere, DEAŞ'çılara asla fırsat vermeyecek. İzmir, birliğin, beraberliğin sembol şehridir. Onun için genç yaşta alçak bölücüler tarafından katledilen Yasin Börü'nün ismi Buca'da yaşayacak. Biz gençlerimizi karanlık hesapların kurbanı olarak görmek istemiyoruz." dedi.