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Yasin Börü davasındaki beraatler İstinaf'a taşındı

Diyarbakır'da izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili davada verilen beraat kararı, İstinaf Mahkemesine taşındı.

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Yasin Börü davasındaki beraatler İstinafa taşındı

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili davada 14 sanık hakkında verilen beraat kararı, İstinaf Mahkemesine götürüldü.

Maktul ailelerinin avukatlarının Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği dilekçede, verilen beraat kararlarının maddi deliller ışığında hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Maktul ailelerinin avukatlarından Murat Sadak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mahkemenin kararını her ne kadar önemsiyor olsak da eksik bulmaktayız. Beraat eden sanıkların, dosya kapsamındaki maddi deliller itibarıyla bu vahşi eylemi gerçekleştirdiklerine inandığımızdan dolayı istinaf başvurusunda bulunduk. Bu barbarca olayın özellikle azmettiricilerinin cezalandırılması için mücadelemiz aynen devam edecektir." dedi.

Karar

Davanın görüldüğü Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Nisan 2017'deki karar duruşmasında, sanıklardan 16'sının "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, suça sürüklenen çocuklar A.S, A.K, F.G, M.İ, M.D. ve Y.O'nun da yine aynı suçlardan 110'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve 14 sanığın beraatine karar vermişti.

Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Burhan Ay, Ersin Filizer ve İsa Özel'in dosyaları da ayrılmıştı.

Etiketler: yaşisn börü, mahkeme, beraat
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