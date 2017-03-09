  • 09 MART 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Yasalaşan uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun tasarı 172'ye ulaştı

Yasalaşan uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun tasarı 172'ye ulaştı

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair 25 kanun tasarısı kabul edildi. Yasalaşan uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun tasarı sayısı 172'ye ulaştı.

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Yasalaşan uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun tasarı 172ye ulaştı

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair 25 kanun tasarısı kabul edildi.

Genel Kurulda bugün kabul edilen tasarılar şunlar:

- Türkiye ile Afganistan Arasında Habibe Kadiri Kız Okullarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Nijer Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Tunus Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Ukrayna Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Arasında İcra Edilecek Kafkas Kartalı Küçük Birlik Komando Tatbikatı İçin Ev Sahibi Ülke Desteği Koşullarına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Filistin Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Tunus Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Belçika Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ve Lübnan Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Belarus Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile İsveç Arasında Kanun Uygulama Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye Genelkurmay Başkanlığı ile Mali Savunma ve Mücahitler Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Etiketler: uluslararası anlaşmalar, TBMM Genel Kurulu
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