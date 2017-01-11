Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

İstanbul

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenenin üzerindeki kar yağışı nedeniyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Ocak Cuma akşam saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan kar yağışının yoğunluğunun tahminlerin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun yağış nedeniyle meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara caddeler, sokaklarda araç ve yaya ulaşımında yol açtığı olumsuz etkilerin göz önüne alındığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir sıkıntı ve mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, özel eğitim ve rehabilitasyon ile rehberlik araştırma ve halk eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine yarın (11 Ocak Çarşamba) ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personelle hamile çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."

İzmir

İzmir'de, don ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı dolayısıyla oluşan don ve buzlanma nedeniyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim öğretime çarşamba günü ara verildi.

Kararın tüm ilçeleri kapsadığı belirtildi.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da kentte kış koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

Balıkesir

Balıkesir'in bir çok ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Altıeylül ve Karesi ile Bandırma, Sındırgı, Bigadiç, Kepsut, Marmara, Gönen, Savaştepe, Manyas, Balya, İvrindi, Susurluk ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liseler yarın tatil edildi.

Ayrıca Erdek ve Havran ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki ve kırsal mahallelerde bulunan okullardaki öğrenciler için de yarın eğitime ara verildi. Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Edirne

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan duyuruda, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kırklareli

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bu ilçelere bağlı 94 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, hem yolların trafiğe açılması hem de diğer yolların kapanmaması için yoğun çaba gösteriyor.

Çanakkale

Çanakkale il merkezindeki taşımalı eğitim okulları ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 11 Ocak Çarşamba günü eğitim yapılamayacak.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, il merkezindeki taşımalı eğitim okulları ile Gelibolu, Lapseki, Biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine, Yenice, Çan ve Gökçeada ilçelerinde eğitime çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Eceabat ilçesinde ise taşımalı eğitim veren Alçıtepe İlkokulu'nda eğitim yapılmayacağı belirtildi.

Manisa

Manisa Valiliği, il genelindeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Demirci, Soma, Turgutlu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Demirci, Soma, Turgutlu ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Ayrıca Ahmetli, Akhisar, Kırkağaç, Köprübaşı, Salihli, Selendi, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde taşımalı sistemle gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Tokat

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakam Faruk Erdem, yaptığı açıklamada ilçede olumsuz hava koşullarının sürdüğünü belirtti.

Çocuklarının olumsuz havadan etkilenmesini istemediklerini vurgulayan Erdem, "İlçemiz genelinde ilk ve orta dereceli okulları tatil ettik." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da bazı ilçelerde yarın eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirterek "Erbaa ve Niksar ilçelerimizin tamamında eğitim yapılamayacak. Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda eğitime ara verildi." dedi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların tatil edildiği belirtildi.

Burdur

Burdur genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören tüm öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelindeki elverişsiz hava şartları nedeniyle, kar yağışı sonrası yaşanabilecek don ve buzlanma olayları nedeniyle 11 Ocak 2017 Çarşamba günü, Burdur il merkezi ve tüm ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin, eğitim ve öğretimine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Bolu

Bolu'da 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının gün içerisinde eksi 7 derece olduğu Bolu'da, etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan, Kıbrısçık ve Göynük ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Isparta

Isparta Valiliğinden alınan bilgiye göre, il genelindeki elverişsiz hava şartları ve kar yağışı sonrası yaşanabilecek don ve buzlanma olayları nedeniyle, 11 Ocak 2017 Çarşamba günü Isparta merkez ile Yalvaç ve Eğirdir ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.

Olumsuz hava şartlarından dolayı hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Denizli

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı yolda trafik ekipleri, kontrol noktalarında kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Bilecik

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Pazaryeri Kaymakam Vekili Halil İbrahim Acır, yaptığı açıklamada, devam eden kar yağışı ve aşırı buzlanma dolayısıyla okulların tatil edildiğini duyurdu.

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, "Olumsuz hava şartlarından dolayı İkizce, Korgan ve Kumru ilçelerinin tamamında, Akkuş ilçesinde İMKB YBO ve Ahmet Cürebal İmam Hatip Ortaokulu hariç diğer tüm okullarda, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak,Yenikent, Tekkiraz, Fatih Meydan, İnkur, Yeşilkent,Ataköy ve Erenyurt mahallelerimizdeki okullarımızda eğitime 11 Ocak Çarşamba günü ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Konya

Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinde kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, fırtına ve beklenen don nedeniyle Konya'nın merkez Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Derbent, Çeltik, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak ve Kulu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 11 Ocak Çarşamba tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karaman

Karaman'ın Ermenek ilçesinde de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği ifade edildi.

Muğla

Muğla'nın bazı ilçelerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada Menteşe, Ula, Seydikemer, Yatağan ve Kavaklıdere ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Muğla'nın tüm ilçelerinde kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.