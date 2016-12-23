Yargıtay'dan terör eylemlerine kınama

Yargıtay Başkanlar Kurulu, İstanbul Beşiktaş ve Kayseri'deki bombalı eylemler ile Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastı şiddetle kınadı.

"İhanet içinde olanlar, en kısa sürede hukuk devleti kuralları içerisinde ve yargı önünde hesap vereceklerdir" dedi.

Yargıtay Başkanlar Kurulu, devletin ve milletin birlik ve beraberliğinin korunması, demokratik düzenin ve hukuk üstünlüğünün hakim kılınması yolunda, Kurulun üzerine düşen her türlü yasal görevi tereddütsüz yerine getireceğini vurguladı.

Kurul, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerlere ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

