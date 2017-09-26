Yargıtay'dan önemli 'ByLock' kararı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik davalarda emsal olacak bir karara imza attı.
Bylock kullanımı, FETÖ üyeliği için tek başına delil sayıldı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik davalarda emsal olacak bir karara imza attı. Bylock kullanımı, FETÖ üyeliği için tek başına delil sayıldı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik davalarda emsal olacak bir karara imza attı.
Bylock kullanımı, FETÖ üyeliği için tek başına delil sayıldı.