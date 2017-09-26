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Buradasınız : » » Yargıtay'dan önemli 'ByLock' kararı

Yargıtay'dan önemli 'ByLock' kararı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik davalarda emsal olacak bir karara imza attı. Bylock kullanımı, FETÖ üyeliği için tek başına delil sayıldı.

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Yargıtaydan önemli ByLock kararı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik davalarda emsal olacak bir karara imza attı.

Bylock kullanımı, FETÖ üyeliği için tek başına delil sayıldı.

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, bylock
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