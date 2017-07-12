  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Yargılamalar sırasında örgüt talimatı gereği her şeyi reddediyorlar'

'Yargılamalar sırasında örgüt talimatı gereği her şeyi reddediyorlar'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ davalarında yargılanan darbeci subayların, tüm kanıtlar ortadayken örgütün talimatıyla her şeyi inkar ettiklerini söyledi.

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Yargılamalar sırasında örgüt talimatı gereği her şeyi reddediyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ davalarında yargılanan darbeci subayların, tüm kanıtlar ortadayken örgütün talimatıyla her şeyi inkar ettiklerini söyledi.

Bekir Bozdağ, "Niye reddediyorlar, Avrupa'da Amerika'da bunlara inanmaya gözü kapalı, kulağı kapalı hazır çevreler var" diye konuştu.

Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü; 

'Fetullahçı terör örgütü bu yargılamalar sırasında darbecilere ve örgüt üyelerine birtakım talimatlar verdi. Herşeyi reddedeceksiniz. Herşeyi reddediyorlar. Meclisi bombalıyor iki kule arasında, uçaktaki kule ile aşağıdaki kule arasında konuşmalar var parmak izleri var resmi kayıtlar bomba atılmış bunu inkar ediyor, reddediyor. Suçüstü hali herşey ortada. Tankı kullanıyor, tank insanları çiğnemiş, orada insanlar ölmüş, tankın içerisinde bu sırada çıkarılmış suç üstü yakalanmış adam onu inkar ediyor.Milletin gözüne aklına, bütün ruhuna herşeyine hakaret edercesine suçüstü elinde silah konuşması herşeyi bütün belgeler orada reddediyorlar.Niye reddediyorlar, Avrupa'da Amerika'da bunlara inanmaya gözü kapalı, kulağı kapalı hazır çevreler var." dedi. 

Etiketler: adalet bakanı bekir bozdağ, fetö davaları
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