  • 16 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Yargı mensuplarının hedef gösterilmesi suçtur'

'Yargı mensuplarının hedef gösterilmesi suçtur'

Adalet Bakanı Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul yürüyüşüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Yargı mensuplarının hedef gösterilmesi suçtur

Adalet Bakanı Bozdağ CHP Genel Başkanı'nın İstanbul yürüyüşü ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bozdağ, hak ve adaletin, Ankara-İstanbul E-5 karayolunda veya meydanların ateşli nutuklarında aranmayacağına dikkat çekti, mahkemeleri işaret etti.


"Mahkeme kararlarının halkı sokağa davet ederek denetlenebildiği bir hukuk devleti modeli henüz icat edilmemiştir" dedi.

Tahrik siyasetinin kimseye fayda getirmeyeceğini vurgulayan Adalet Bakanı, bu durumun yargıya güvene büyük zarar vereceğini belirtti.

Bekir Bozdağ, mahkeme kararının ardında siyasi rakiplerin “komplo”sunu arama yönündeki gayretlerin ise, siyaseten tükenmişliği ifade ettiğini belirtti. TRTHABER 

Etiketler: adalet bakanı bekir bozdağ, Kılıçdaroğlu, istanbul yürüyüşü
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