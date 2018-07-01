Yaklaşık 6 bin tekne Türk bayrağını dalgalandırıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla konuştu.

Türkiye'de denizciliğin geliştirilmesi ve iç suların daha aktif kullanılması yönünde uygulanan Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Denizcilikte büyük mesafe kat etti

Arslan, Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra demiryolları gibi denizciliğin de unutulan bir alan olduğunu söyledi.

"Son 15 yılda denizcilik sektörü, bir kaptanın oğlu olan Cumhurbaşkanımızın liderliği ve bir denizci olan Başbakanımızın önderliğiyle büyük mesafe kat etti."

6,5 milyarlık destek

Arslan, denizcilik alanında birçok yasal düzenleme ve altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Kabotajla yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi için birçok muafiyet ve kolaylık getirildi. Bu çerçevede sektöre yaklaşık 6,5 milyar liralık destek sağlandı.

Türkiye artık söz sahibi

Arslan, uluslararası arenada gemilerin daha rahat hareket edebilmesi, daha az tutulması için düzenlemeler yapıldığını anlattı.

"Beyaz bayrak ülkesi olarak konumumuzu pekiştirmek ve geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO'nun 1999'dan beri üyesi olmakla birlikte, özellikle 2017'de C kategorisi üyelikte 159 üye ülkenin oy kullandığı bir ortamda 138 ülkenin oyunu alarak ikinci sıradan konsey üyesi seçildik. Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Deniz Fenerleri Otoriteleri Birliğinde (IALA) komite üyeliğimizi devam ettirdik ve uluslararası arenada denizcilikte söz sahibi haline geldik."

Ülkenin konumu avantajını katlıyor

Arslan, İbn-i Haldun'un "Coğrafya insanın kaderidir." sözüne atıf yaptı, şunları söyledi:

"Hem kıtalararası köprü konumumuz hem de üç tarafının denizlerle çevrili olması ülkemize stratejik ve ekonomik avantajlar getiriyor. Bu pozisyonu geliştirmek için birçok büyük liman başlattık, bu limanları karayollarımızla, demiryollarımızla, havalimanlarımızla pekiştiriyoruz. Biliyoruz ki denizleri kullanırsanız dünyanın herhangi bir ülkesi sınır komşunuz olur. Limandan yüklediğiniz yükü, dünyanın herhangi bir yerine engelsiz şekilde gönderebilirsiniz. Bu da ticari olarak herhangi bir ülkeyle sınır komşusu olmaktır."

Birçok düzenleme yapıldı

Arslan denizcilikte iyi olan ülkelerin stratejik anlamda güçlendiğini ve ekonomik krizlerle çok rahat mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye denizcilikte son 15 yılda ciddi mesafe aldı. Bunun için de çok sayıda yasal düzenleme yapıldı.

Gemilere anlık takip

Arslan, dünyada ve iç sularda Türk gemilerinin daha rahat seyredebilmesiyle ilgili yazılımlar geliştirdiklerini ve sistemler kurduklarını anlattı.

"Gemilerimizi dünyanın neresinde olursa olsun anlık takip edebiliyoruz. Özellikle ticari teknelerin Türk bayrağı çekmesini çok önemsiyoruz. 6 bin teknenin Türk bayrağı çekmesi hedefi belirlemiştik. Bugün 5 bin 850 ticari tekne Türk bayrağını dünyanın her yerinde başarılı şekilde dalgalandırıyor."

Kaynak: AA