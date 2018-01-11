Yaklaşık 55 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Grip konusunda olumsuz bir noktada değiliz, diyen Demircan, "Mevsimsel grip noktasında, şu anda geçmiş yıllara göre olumsuz bir noktada değiliz, aşırı bir yaygınlık, bir tehdit altında değiliz hatta biraz daha iyi durumdayız." dedi.

Antibiyotik kullanımı

Antibiyotik kullanımının artmasına ilişkin konuşan Bakan Demircan şunları söyledi:

"Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar olumlu netice verdi. Reçetelerde antibiyotik oranı geçtiğimiz yıllara göre düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Bu konuda başarılıyız. Akılcı antibiyotik kullanımı kampanyamız da var. Bu konuda medya da bize destek veriyor ve destekçi oluyor. Medyanın da katkısıyla yüksek de başarı sağlandı."

Zika virüsü

Güney Amerika ülkelerinde sık görülen, Türkiye'de de görülmesi öngörülen Zika virüsü hakkında şöyle konuştu:

"Zika, Türkiye'de yeni görülen virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak."

"Aşıya karşı çıkmak fevkalade sakıncalı"

Çocuklarına aşı yaptırmayı redden aileler hakkında Bakan Demircan, "Aşı, toplum sağlığı üzerinde fevkalade koruyucu bir önlem, buna karşı çıkmak fevkalade sakıncalı." dedi.

Demircan, aşılamanın önemine dikkat çekerek, "19 yıldır bizim çocuk felci vakamız yok. Çocuk felciyle, rahatsızlığıyla düçar olmuş çocuğumuz yok. Bu, fevkalade sevindirici bir şey." ifadelerini kullandı.

Aşıdaki alüminyumun zararlı olduğu iddialarıyla ilgili Bakan Demircan, şunları söyledi:

"Aşının etkisini artırmak için bir miktar alüminyum kullanılır ama bu alüminyum DSÖ’nün kabul ettiği düzeyde, sürekli izlenen, etkileri takip edilen bir miktardır. Alüminyum gerekçe gösterilerek aşıyı reddetmek fevkalade sakıncalıdır. Aşılarımızın etkileri, yan etkileri ve riskleri tümüyle DSÖ ile birlikte takip edilip izlenmekte ve bir şey olduğunda derhal tedbir alınmaktadır. Alüminyum gerekçesi spekülatif bir gerekçedir, bilimsel hiçbir tarafı yoktur. Bizim aşı uygulamalarımızın hepsi bilimsel denetim altındadır."

"55 bin personel alınacak"

Demircan, personel alımına ilişkin şunları söyledi:

"Yoğun bakım yatak sayısını artırmaya devam edeceğiz, personel sayımızı da artırmak istiyoruz. 27 bin ebe hemşire ve sağlık personeli alınacak. Bu, yüksek bir rakam. Her sene yaklaşık 9 bin civarında hekim kadroya dahil oluyor. Ediyor 36 bin. Bizim bu seneden alacağımız kadro miktarı var, taşeron sistemi kalktığı için, bu alımı yapmadık. 2017'den 2018'e aktarılan bir 10 bin işçi çalışan alacağız. Ayırca 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız."

"Uygun bir personel rejimi oluşturmak zorundayız"

Demircan, "Taşeron sisteminin kalkmasından sonra bundan sonraki sistemi yeniden gözden geçireceğiz. Herkesin statüsünü belli bir standart içine getirmemiz lazım. Sağlığın kendi gerekliliğine uygun bir personel rejimini oluşturmak zorundayız." diye konuştu.

Şartların iyileştirilmesi için yasal çalışma

Sağlık çalışanlarının şartlarını iyileştirmek için yasal çalışma yapıldığını söyleyen Bakan Demircan, "Bununla ilgili ocak ayı içerisinde Başbakanımıza bir sunum yapacağız. Bu bekledikleri yıpranma payı, emekli maaşlarındaki düşüklük ve performanstaki ölçütler, bunlarla ilgili çalışmalarımız bittikten sonra paylaşacağız." dedi.

"Şehir hastanelerinde farklı ücret ödenmeyecek"

Şehir hastaneleriyle ilgili Demircan, "Adı farklı olmakla farklı ücret sistemine dahil olacaklar anlamında değil. Farklı ücret ödenmeyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA