Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yaklaşık 44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Doğu Halep'teki sivillerin ve muhaliflerin tahliye edilmesiyle ilgili çalışmalar neticesinde yaklaşık 44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğu Halep'teki siviller ile muhaliflerin tahliyesine ilişkin bilgi veren Kalın, şöyle konuştu:

"Son üç hafta içerisinde özellikle Doğu Halep'teki sivillerin ve muhaliflerin tahliye edilmesiyle ilgili olarak ilgili makamlarımızın, Dışişleri Bakanlığımızın, Milli İstihbarat Teşkilatımızın ve diğer birimlerimizin yürüttüğü yoğun diplomasi çalışmaları neticesinde yaklaşık 44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi, bunlar İdlib'e getirildi. Şu anda da İdlib'de bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için her tür tedbir de alınmış durumda, çalışmalar da yürüyor."

DEAŞ'la mücadele

Türkiye'nin, El Bab çevresinde yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nın son aşamasının, DEAŞ ile mücadele şemsiyesi altında olduğuna işaret eden Kalın, "Her seferinde DEAŞ'la mücadele konusunda Türkiye'ye birtakım eleştiriler getiren çevrelerin, Azez-Cerablus hattı, Dabık ve El Bab noktasında yürütülen operasyonlara gerekli desteği vermemesi kabul edilemez." dedi.

"TSK hassasiyet gösteriyor"

El Bab çevresinde son bir haftada çatışmalar ve operasyonların yoğunluk kazandığını vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Burada özellikle sivil kayıpların olmaması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir hassasiyet gösterdiğinin altını çizmek isterim. Geçtiğimiz hafta yürütülen operasyonlar çerçevesinde yüzlerce DEAŞ hedefi orada bertaraf edildi ve 226 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlar da devam ediyor ve bundan sonra da kararlı şekilde devam edecek. Bu, hem bizim ulusal güvenliğimiz açısından bir zarurettir hem de DEAŞ'la mücadelede aslında en önemli aşamalardan birini temsil etmektedir."

"Bu operasyon tamamlanacaktır"



Kalın, terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'daki canlı bombalarını El Bab'a gönderdiği iddiasına ilişkin, "Bu terör örgütünün sahadaki çeşitli hareketliliğiyle ilgili, istihbarat birimlerimiz, Genelkurmay Başkanlığımız çalışmalarını yürütüyor ve tedbirlerini alıyorlar. Sahada ne tür hareketlilik yaparlarsa yapsınlar, bu konuda Türkiye'nin kararlılığı tam bir şekilde devam edecektir, bu operasyon tamamlanacaktır." diye konuştu.

"Modern dönemin en kanlı savaşını durdurmak zorundayız"



Suriye'de toprak bütünlüğünü sağlayacak ve bütün kesimleri temsil edecek adil bir yönetim kurulmadan savaşın sona ermesinin mümkün olmadığını belirten Kalın, şöyle devam etti:

"Altı yıldır devam eden modern dönemin en kanlı savaşını artık bir şekilde durdurmak zorundayız. Bu konuda herkes, bütün ülkeler üzerine düşeni yerine getirmek durumunda. Burada bütün taraflara, Rusya'dan İran'a, Avrupasından Birleşmiş Milletlerine, Amerikasına kadar tabii ki önemli sorumluluklar düşüyor. Yapıcı yaklaşmak, sorunu çözmeye odaklanmak burada büyük önem arz ediyor. Bizim yaklaşımımız bu."

"Bütün oklar şu anda FETÖ bağlantısını çok net bir şekilde göstermektedir"



Kalın, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, "Bize gelen bütün bilgiler ışığında, bütün oklar şu anda FETÖ bağlantısını çok net bir şekilde göstermektedir. O terör saldırısıyla, suikast girişimiyle bu FETÖ ve onun arkasında bulunan diğer güçler, hedefledikleri şeye ulaşamadılar. Yani Türkiye-Rusya yakınlaşmasını tersine çevirmek, bozmak, akamete uğratmak, yeni bir kriz yaratmak için yaptıkları bu alçakça suikast girişimi ellerinde patladı." ifadelerini kullandı.