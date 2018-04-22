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Yakalanan terörist, PKK'nın siyasi parti oyununu anlattı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı olan A.A, terör örgütü PKK’nın şehirlerdeki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

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Yakalanan terörist, PKKnın siyasi parti oyununu anlattı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında itirafçı olan A.A, örgütün siyasi partiler aracılığıyla şehirlerde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

A.A, terör örgütü PKK'nın, şehir yapılanmasına "siyaset akademisi" adı altında örgütsel eğitimler verdiğini belirtti.

"Öcalan hakkında eğitimler veriliyordu"

Siyaset akademilerinde ideolojik eğitimler verildiğine dikkati çeken A.A, "Abdullah Öcalan hakkında eğitimler veriliyordu. Eğitim alanlar, Hakkari'de yerel halktan oluşan, çoğunluğu HDP ve DBP yöneticilerinden oluşan bir gruptu. Eğitimlerin amacı tamamen örgütseldir. Örgüt derken PKK'yı kastediyorum. Hakkari'de, Şırnak'ta, Van'da her yerde bu eğitimler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Legal görünümlü fakat tamamen örgütsel içerik veren kurum"

Kendisinin de sözde "kadın akademisi"nde yer aldığını itiraf eden A.A, şunları anlattı:

"Siyaset akademisinden kastım, legal görünümlü olan fakat içerik olarak tamamen örgütsel içerik veren kurumdur. Bahsettiğim kurum PKK'nın bir kurumudur. Siyaset akademisinde hem eğitim verdim hem de örgütlenme faaliyetleri içerisinde yer aldım. Siyaset akademisi il ve ilçe teşkilatlarına bağlı faaliyetler yürütür, birer günlük, birer aylık eğitim faaliyetleri, planlar. Bana verilen bölgelerde bu faaliyetleri yürüttüm."

"Belediyelerden para toplanıyordu"

A.A, eğitimlerin asıl amacının mahallelerde PKK örgütlenmelerini sağlamak olduğunu vurgulayarak, yapılanmanın "inşa ve akademi" olmak üzere 2 alandan oluştuğunu belirtti.

PKK mensuplarına "örgütsel psikoloji aşılama ve nasıl hareket edilmesi gerektiği" konularında eğitim verildiğini anlatan A.A, "KCK sistematiğindeki bütün kadrolar bu sistemi hayata geçirmek için örgütlenip, faaliyet sürdürmektedir. Örgütlenmelerini legal zırh altında yapabilmek için hemen hemen bütün kadro örgüt mensupları, HDP ve DBP parti meclisi üyesi zırhına büründürüldü. Normalde yaptıkları illegal faaliyetler, partiler aracılığıyla legal olarak yapılmaktadır" bilgilerini verdi.

Akademide "ekonomi/mali komite" yer aldığını belirten A.A, bu birimin eğitimler için gerekli olan barınma, yeme içme gibi ihtiyaçları, yerelden ve belediyelerden para toplayarak karşıladığını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, hdp
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