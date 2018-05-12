Yabancı öğrencilere ve mezunlara çalışma izni verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının Final Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Tüm kardeşlerimizle birlikte yürümek istiyoruz"

- Daha önce farklı gönüllü kuruluşlar çatısı altında yürütülen misafir öğrencilerimizi dernekleşme yoluyla biraraya getirme çalışmaları UDEF ile daha da güçlendi. Biz ülkemize gelen öğrencilerimize sadece okullarımızı değil, gönül dünyamızı da açıyoruz. Hangi coğrafyadan gelirse gelsin ülkesine dönen tüm kardeşlerimizle hayatın her alanında birlikte yolda yürümek istiyoruz. Gerek ülkemizle gerek kendi aralarındaki ilişkileri güçlü tutmaları faydamızadır. Biz ülke ve millet olarak sadece kendimize yol arkadaşları, kader arkadaşları arıyoruz.

"Hedef, en çok misafir barındıran ilk 5 ülke arasına girmek"

- Türkiye burslarıyla ülkemize gelen ve kendi hesabını okuyan 115 bin misafir öğrencimiz var. Dünyanın her ülkesinden öğrenciye sahibiz. Hedefimiz 350 bin. Böylece dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 ülke arasına gireceğiz, hedefimiz bu. Türkiye bursları marka haline geliyor. 2011'den yoğun emeğin meyvelerini toplamaya başladık. Her yıl açılan 4 bin burs kontejanı için 8 bin başvuru vardı. Şimdi 5 bin kontenjan için 120 bin başvuru yapılıyor. Biz kolaylaştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın neredeyse her ülkesinden öğrenciye sahibiz. Hedefimiz ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 350 bine çıkarmaktır. Böylece dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 ülke arasına gireceğiz, hedefimiz budur.https://t.co/kMdtnhbIex pic.twitter.com/EfYCUMyEuE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mayıs 2018

"Arnavutluk'ta FETÖ'yü çökerteceğiz"

- Sadece Türkiye burslarına müracat edenlerin sayısında değil başarı oranlarında da sıçramalar yaşadık. Türkiye son yıllarda FETÖ’nün darbe girişimi dahil pek çok saldırıya maruz kaldı. FETÖ’nün üzerinde durduğu konulardan biri yurt dışından gelen öğrencilerdi. Her aşamada İslam’ın ve Türkiye’nin düşmanı bu örgütten kurtaracak tedbirleri aldık alıyoruz. Arnavutluk'ta da onların hareketini çökerteceğiz. Mesafe alıyoruz. Maarif Vakfımız devrede.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Misafir öğrencilerimizi kabulden, eğitime ve mezuniyet sonrasına kadar her aşamada, İslam'ın ve Türkiye'nin düşmanı bu terör örgütünün (FETÖ) istismarından kurtaracak tedbirleri aldık, alıyoruz.https://t.co/kMdtnhbIex pic.twitter.com/RTc2QbnwE2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mayıs 2018

"Fransız öğretmenler Çadlı öğrencilere Türkiye'yi kötüledi"

- Çadlı iki öğrencimiz hikayesini öğrendim. Çad'da birbirine husumet besleyen iki kardeşimiz ülkemize eğitim için geliyor. Ülkelerindeki Fransız öğretmenler ülkeyi kötülüyor. Dönüş biletlerini ceplerine koyarak ülkemize geliyorlar. Fransız öğretmenlerin kendilerine anlattığı Türkiye ile hakiki Türkiye'nin ilgisi olmadığı görüyorlar. Çad'ı yıllarca sömüren gücün kendilerine nasıl bir oyun oynadığını görüyorlar.

"İsteseniz de istemeseniz de güçleneceğiz"

- Bu Fransa Afrika'yı az mı sömürdü? Fransızlar yöneticiler Cezayir'de 5 milyon insani katletti. Bunlar Libya'da aynı şeyi yaptı. Ruanda da on binleri yüz binleri katlettiler. Ama Türkiye'ye karşı son dönemde yaptıklarını görüyorsunuz. Bizimle alıp veremediğiniz ne? Güçlendiğimizden rahatsız oluyorsanız. İsteseniz de istemeseniz de güçleneceğiz. Dürüst, samimi olduğunuz sürece bizde dürüstüz. Dürüst olmazsanız gereği neyse onu yaparız.

"Sömürdükleri ülkelerin tarihini de dizayn ettiler"

- Türkiye bursları konusunda benzer çok hikaye var. Sömürdükleri ülkelerin maddi zenginliklerini değil, tarihini de kendi amacına göre dizayn edenlere karşı üstünlüğümüz buradaki birliğimizdir. En büyük gücümüz birlikteliğimiz. Tek milletiz. Bizim kimseye karşı kötü niyetimiz olmadığı için hep aynı samimiyetle hareket ediyoruz. Çünkü inancımız böyle emrediyor. Batı'da siyah beyaz var. AB'de Romanları bir kenara koyamazsın. Ama Fransa dışladı. Halbuki müktesbatın içinde bu yasak.

"Roman mahallesinden bir Başbakan bir Cumhurbaşkanı çıktı geldi"

- Ben Romanların içinden çıktım geldim. Romanlarla beraber okudum, aynı ilkokulda. Roman mahallesinden bir Başbakan bir Cumhurbaşkanı çıktı geldi. Bizim inancımızın güzelliği burada. Afrika başta olmak üzere mazlum coğrafyalara gittiğimizde beraber kazanalım çağrısı yapıyor bunun ötesinde asla bir adım atmıyoruz. BM'deki temsil adaletsizliğini dünya beşten büyüktür diyerek dile getire biz olduk.

"BM'yi reforme etmemiz şart"

- Artık dünya 2. Dünya Savaşı sonrasının şartlarını yaşamıyor. Bugün başka bir dünya var. Öyleyse BM'yi reforme etmemiz şart. BMGK Daimi üyeleri böyle bir şeye evet derler mi? Çok zor. Fırsatı bırakmazlar. Biz BMGK'da düşüncemizi dile getiriyoruz. Devam edeceğiz. Dünyada bütün ülkeler korku atmosferinin içinde yaşıyor. 5 daimi üyeden korkuyorlar. Biz inandığımızı inandığımız gibi söylüyoruz.

"Şu anda bir tane halkı Müslüman olan ülke BMGK'da yok"

- 20 üyenin tamamı daimi üye olsun. 10 tanesi bir sonraki 10 olarak kalsın bu değişim devam etsin. Buradaki 20 üyenin tamamı da BMGK'nın üyesi olsun. 196 üyenin hepsi de BMGK'da üyeliği yaşasın. Türkiye bunu niye yaşamasın? Japonya, Almanya, Hindistan, Pakistan niye yaşamasın? Şu anda bir tane halkı Müslüman olan ülke BMGK'da yok.

"Dünya mazlumlarının adalet talebinin yerine geldiğini göreceğiz"

- Biz adalet istiyoruz. BM adaleti tesis içinde kuruldu. Böyle bir yaklaşım yok. Biz insanlığın adaletini arıyoruz. Er ya da geç yakalayacağız. Mutlaka dünya mazlumlarının adalet talebinin yerine geldiğini göreceğiz. Bize düşen mücadeleyi kesintisiz sürdürmektir. Biz mevcut 76 üniversitenin üzerine 131 üniversite daha ilave ettik. Kontenjanların sayısı da bir milyona yaklaştı.

"İkametgah belgelerini kendi üniversitelerinden alabilecekler"

- Dünyanın dört bir yanından kardeşlerimize de eğitim fırsatı verebiliyoruz. 161 ülkeden 10 bin öğrencimiz yurtlarımızda barınıyor. Kendi nam ve hesabını okuyan öğrencilerimiz belli dönemlerde ikametgah belgelerini yenilemek zorundalar. Belge için kurum önünde yığılmalar yaşanıyordu. Artık ikametgah belgelerini Göç İdaresi'ne gitmeden kendi üniversitelerinden alabilecekler. Hem işlemler daha hızlı olacak hem de yığılmalara meydan verilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 115 bin misafir öğrencimizin tamamı ikamet belgelerini Göç İdaresi'ne gitmeden üniversitelerinden alabilecekler.https://t.co/kMdtnhbIex pic.twitter.com/1eRtb1q2e8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mayıs 2018

"Genel sağlık sistemine dahil edilecekler"

- Türkiye dünyadaki en gelişmiş sağlık sigortası sistemine sahiptir. Ülkemize gelen öğrenciler derhal genel sağlık sigortası kapsamına dahil olacaklar. Sigorta prim borçları olan öğrencilerimizin de gecikme faizi silindi. Sadece ana paralarını ödeyerek bu yükten kurtulacaklar. Çalışma izinleri konusunda da düzenleme yapıldı. Misafir öğrencilere çalışma yoktu.

"Çalışma izni sorunu ortadan kalkıyor"

- İnşallah yakında hem öğrenciler hem mezunlar için çalışma izni sorununu ortadan kaldırıyoruz. Kendi ana dilinize kendi gerçek tarihinize sahip çıkmanızdır. Batılı ülkelere gidenler gibi, Türkiye'ye gelen öğrenciler arasında yolunu kaybedenler de çıkabiliyor. Eğitim hayatlarını bitiremedikleri gibi geleceklerini de karartarak ülkemizden ayrılıyorlar. Tek birinin böyle bir duruma düşmesine gönlüm rıza göstermez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında hem öğrenciler hem mezunlar için çalışma izni sorununu ortadan kaldırıyoruz.https://t.co/kMdtnhbIex pic.twitter.com/F5i5SOy7OC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber