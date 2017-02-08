Yabancı kabin memurlarına yeni düzenleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yabancı uyruklu kabin memurlarının görevlendirmesine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Yabancı kabin memuru çalıştırılmasına ilişkin genelge, SHGM'nin internet sitesinde yayımlandı. Söz konusu genelge, Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği kapsamında, yirmi ve üzeri yolcu koltuk kapasitesine sahip hava araçlarıyla tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış havayolu işletmelerini kapsıyor.

Havayolu işletmelerinin geçici bir süreliğine kabin ekibi üyesi olarak yabancı uyruklu kabin memurlarını görevlendirilmelerini teminen Genel Müdürlüğe yapacakları başvurularda aranacak asgari gereklilikleri düzenleyen genelgeye göre, havayolu işletmesi tarafından istihdam edilen yabancı uyruklu kabin memuru, sadece ilgili dış hat seferlerinde görevlendirilecek.

İstihdam edilen yabancı uyruklu kabin memuru sayısı, hiçbir surette işletme bünyesinde görev yapan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kabin memuru sayısına eşit veya bundan fazla olamayacak.

Havayolu işletmesi, bir uçuş operasyonunda görev alacak kabin ekibinin oluşumunda; kabin amiri ile en kıdemli kabin memurunun işletmede görevli ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmaları kaydıyla, dar gövdeli yolcu uçaklarında en az 2, geniş gövdeli yolcu uçaklarında ise en az 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabin ekibi üyesinin görevlendirilmesini garanti altına alacak.