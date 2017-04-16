  • 16 NISAN 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.739
    EURO 3.971
  • BIST 90063.69
    ALTIN 154.607
Buradasınız : » » Yabancı gazeteciler seçim sonuçlarını anbean takip ediyor

Yabancı gazeteciler seçim sonuçlarını anbean takip ediyor

İstanbul'daki yabancı basın mensupları, halk oylaması sonuçlarını Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından kurulan basın merkezinden izliyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yabancı gazeteciler seçim sonuçlarını anbean takip ediyor

İstanbul'daki yabancı basın mensupları, 16 Nisan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarını, Anadolu Ajansının (AA) desteğiyle Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından kurulan "Referandum 2017 Basın Merkezi"nden takip ediyor.

Yabancı gazeteciler, AA'nın "Referandum 2017" sistemi üzerinden led ekrana yansıtılan seçim sonuçlarını, basın merkezinde izliyor.

İstanbul'da 200'e yakın yabancı gazetecinin akredite olduğu basın merkezinde, TRT Haber kanalından gerçekleştirilen seçim yayını tercümanlar tarafından İngilizceye çevriliyor.

Yabancı basın mensupları, halk oylamasına ilişkin gelişmeleri yaptıkları canlı yayınlarla kendi medya kuruluşlarına aktarıyor. Yazılı medyada görev yapan yabancı gazeteciler ise gelişmeleri anbean not alarak, kendi ülkelerine haber akışını sağlıyor.

Öte yandan, yabancı basın mensupları, belirlenen frekans üzerinden kendi medya kuruluşlarına ücretsiz canlı yayın yapabilecek.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Diyarbakır'da da basın merkezleri kuruldu. Saat 15.00'ten itibaren gazetecilere hizmet vermeye başlayan basın merkezlerine, 500'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubu akredite oldu.

32 ülkeden 250'nin üzerinde yerli ve yabancı gazeteci

Basın Yayın ve Enformasyon İstanbul İl Müdürü Necmettin Altuntaş, İstanbul'daki yabancı basın mensuplarının, halk oylamasına ilişkin sonuçları ülkelerine haber geçmeleri amacıyla basın merkezi kurulduğunu belirtti.

Basın merkezine 32 ülkeden 250'nin üzerinde yerli ve yabancı gazetecinin akredite olduğunu anlatan Altuntaş, basın merkezinde gazetecilere her türlü iletişim imkanının sağlandığını aktardı.

Yabancı gazetecilerin, halk oylaması sonuçlarını AA'nın ve TRT'nin yayınlarından takip ettiklerini ifade eden Altuntaş, simültane tercüme vasıtasıyla da TRT'de akademisyenlerin ve siyasilerin katıldığı programların izlenebildiğini söyledi.

Etiketler: yabancı basın mensupları, trt haber, TRT, İstanbul, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür, 16 nisan halk oylaması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER