Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ABD'ye gitti

Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'teki varlığını sona erdirmek için gözler 4 Haziran'da ABD'de yapılacak görüşmelere çevrildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Mike Pompeo'yla 4 Haziran'da Washington'da görüşecek. O görüşme sonrası takvim de kesinleşecek.

Görüşme öncesinde 16 gündür Ankara'da olan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ABD'ye döndü.

Bakan Çavuşoğlu, Almanya'da Solingen katliamının 25. yılı anma törenlerine katılmasının ardından Ankara’ya dönüş yolunda gazetecilere konuştu.

Büyükelçi Kılıç'ın 4 Haziran'daki görüşme öncesinde görevinin başına döneceğini açıkladı.

"Büyükelçimiz Washington’a tabii ki döner. İstişarelerimizi yapıyoruz zaten; büyükelçiyi çekmeyiz. Benim ziyaretimde büyükelçinin orada olması önemli. Bir an önce gidip hazırlıkları yapması önemli."

Kaynak: TRT Haber