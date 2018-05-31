Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ABD'ye gidiyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'teki varlığını sona erdirmek için gözler 4 Haziran'da ABD'de yapılacak görüşmelere çevrildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Mike Pompeo'yla 4 Haziran'da Washington'da görüşecek. O görüşme sonrası takvim de kesinleşecek.

Görüşme öncesinde 16 gündür Ankara'da olan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ABD'ye dönüyor.

Ayrıca dün Çavuşoğlu, ABD ziyaretiyle ilgili konuşurken Kılıç'ın döneceği sinyalini verdi:

"Büyükelçimiz Washington’a tabii ki döner. İstişarelerimizi yapıyoruz zaten; büyükelçiyi çekmeyiz. Benim ziyaretimde büyükelçinin orada olması önemli. Bir an önce gidip hazırlıkları yapması önemli. "

Kaynak: TRT Haber