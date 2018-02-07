Vize serbestisi için 72 kriter tamamlandı

Türkiye'nin vize serbestisine ilişkin çalışma planının tamamlandığına dair mektubu AB'ye ulaştırmasından itibaren artık top Brüksel'de olacak. Türkiye, sürecin bir an önce sürdürülüp sonuçlandırılmasından yana olduğunu belirtiyor.

AB'ye göre eksik kriterler

AB’ye göre ise 7 eksik kriter bulunuyor. Bunların arasında terörle mücadele yasasında değişiklik kriteri iki taraf arasında aşılması en güç madde olarak öne çıkıyor. Türkiye özellikle PYD/PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi unsurlarla mücadele ederken, AB tarafından değiştirilmesi istenen maddelerin, terörle mücadeleyi zaafa uğratacağından endişe duyuyor.

AB'ye göre eksik 7 kriter şu şekilde:

"AB standartlarında tam uyumlu biyometrik pasaport çıkartılması, yolsuzlukla mücadele için önlemlerin alınması, Europol ile operasyonel iş birliği anlaşması yapılması, terörle mücadele yasa ve uygulamalarının Avrupa standartlarına uyacak şekilde düzenlenmesi, AB standartlarında kişisel verilerin korunması düzenlemesinin kabulü ve uygulanması, suç bağlantılı konularda AB’nin tüm ülkeleriyle etkili iş birliği yapılması ve AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın tüm maddelerinin uygulanması."

Sürecin işleyişi

AB Komisyonunun vize serbestisi sürecine yeşil ışık yakması ve öneriyi kabul etmesi halinde konu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve 28 ülkenin temsil edildiği AB Konseyinde karara bağlanacak.

Buna göre, komisyonun önerisi, önce AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde masaya yatırılacak. Değişiklik önergelerinin ardından, AP Genel Kurulunda nihai metin oylamaya sunulacak.

AP'den vize serbestisi konusunda ret kararı çıkması halinde konu yeniden AB Komisyonunda görüşülecek.

Türkiye'ye vize serbestisine ilişkin öneri, parlamentodaki oylamada ve AB Konseyinde kabul edilirse, karar, AB'nin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacak.

Türk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz seyahat edebilecek

Vize serbestisinin onaylanması halinde Türk vatandaşları, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'a vizesiz seyahat edebilecek.

Bunların yanı sıra vatandaşlar Monaco, San Marino ve Vatikan'a vizesiz olarak gidebilecek.

Türk vatandaşları turistlik ve ziyaret amaçlı seyahatlerinde bu ülkelerde her 6 ayda bir kez olmak üzere 90 güne kadar kalma hakkına sahip olacak.

Bunun yanında AB vize serbestisi sistemi Schengen üyesi olmayan İngiltere ve İrlanda için ise Türk vatandaşları vizeye tabi olmaya devam edecek.

Çavuşoğlu ve Çelik'ten vize serbestisi açıklaması

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik bu sabah, Türkiye'nin AB ile vize serbestisi çalışmasına ilişkin, "Bunu tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin çalışması bugün yarın AB Komisyonuna teslim edilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bu süreçte Türkiye'nin üzerine düşenleri yerine getirdiğini vurgulayan Çelik, "Esasında bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmiştir de bazı konularda bazı değişiklikler olabilir mi gibi bir tartışma yürüyordu. O tartışmada en azından Türkiye'nin yapacağı çalışma tamamlanmıştır ve bu çerçevede de Komisyona verilecektir." açıklamasında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün konuya dair yaptığı açıklamada, "Özellikle vize serbestisi konusunda 72 kriterden bize göre 67, onlara göre 65'i gerçekleşti. Geri kalanlarla ilgili ne yapacağımız konusunda onların tavsiyesi vardı, biz de bir çalışma yapıyorduk. Bu çalışmayı tamamladık. Başbakan ve Cumhurbaşkanımızla da istişare ettik, talimatlarını aldık.

Şimdi Timmermans (AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı) ile telefonla görüşeceğiz ve mektubumuzu ona ulaştıracağız. 72 kriteri bize göre tamamladık. Yarından, bu mektubumuzu AB'ye ulaştırdığımız andan itibaren artık top diğer tarafta. Onlarla birlikte bu süreci bir an önce sürdürüp sonuçlandırmamız gerekiyor." demişti.

AA