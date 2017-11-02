'Vize meselesiyle ilgili adımlar atılabileceğini düşünüyorum'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD'ye yapacağı seyahat ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Vize meselesinin bu temaslar neticesinde hallolacağını düşünüyorum." diyen Kurtulmuş, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin de ziyaretin gündeminde olacağını belirtti.

Bakan Kurtulmuş, Başbakan Yıldırım'ın New York ve Washington'da planlanan temasları konusunda, "Bu geziyle vize meselesinin çözümüne ilişkin adımlar atılabileceğini ümit ediyorum. Vize meselesi geçici ve anlamsız bir şeydir ama FETÖ'nün orada ikamet etmesi, kalıcı ve gerçekten bizim için çok önemli bir konudur." diye konuştu.

"Sayın Başbakanımız da bu ziyaretinde artık Başbakan seviyesinde resmen FETÖ'nün iadesiyle ilgili talebini tekrarlayacaktır." diyen Kurtulmuş, "Bu, bizim için önemli bir nokta, Amerika-Türkiye ilişkilerinin sıhhatli bir şekilde devam etmesi açısından son derece önemli bir nokta." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, "Adil Öksüz, Kemal Batmaz gibi adamlar herhalde turistik seyahate gitmediler Amerika'ya. Biraz daha gidilse, onların oradaki görüşmelerinin belki görüntüleri dahi ortaya çıkacaktır." dedi.

Kaynak: TRT Haber/AA