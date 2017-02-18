Viranşehir'deki saldırıyla ilgili 26 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiğini, soruşturma kapsamında 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Viranşehir'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirildi.
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiğini, soruşturma kapsamında 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.