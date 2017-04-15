AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Küçükçekmece'nin bugün bir başka güzel olduğunu belirterek, "Bu ne güzel coşku, bu ne güzel heyecan. Küçükçekmece sabırsızlanıyor. Yarın sandıkları doldurmaya var mısınız? Rekora hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. Küçükçekmece her zaman bizim yüzümüzü ak etti. Bu yolculukta hep bizimle beraber oldunuz. Milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'la hep beraber oldunuz." dedi.

Yıldırım, İstanbul'un bir dünya şehri, Türkiye'nin özeti, Anadolu'nun her rengini, her güzelliğini içinde barındıran muhteşem bir şehir olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul'a bak, Kars'ı gör, İstanbul'a bak, Diyarbakır'ı gör. İstanbul'a bak, Erzurum'u gör. İstanbul'a bak, Edirne'yi gör. İstanbul'a bak, Sinop'u gör. İstanbul'a bak, Konya'yı gör. İstanbul'a bak, Trakya'yı gör. Evlad-ı Fatihan'ı gör. Üsküp'ü gör, Filibe'yi gör, Kosova'yı gör. İstanbul, aziz İstanbul, Kahramanmaraş, Ökkeşler şehri. Maraş, Sütçü İmam'ın memleketi. Yozgat, bozoklar yaylasının yiğitleri. Gaziantep... Değerli kardeşlerim, İstanbul Türkiye demek, İstanbul bizim yüz akımız, İstanbul fetihle müjdelenmiş şehir. Peygamber Efendimiz'in fethine, fetihle müjdelediği şehir. İstanbul 21 yaşında fethedilen, Fatih Sultan Mehmet'in şehri. Şimdi bazıları '21 yaşındaki gençlere siyaset olmaz' diyor. 'Gençler bu işten anlamaz' diyor. Gençler, bunlara hadlerini bildirecek misiniz? Size güvenmeyenlere cevabınızı verecek misiniz. O gençler ki 15 Temmuz alçak darbe girişiminde en öndeydiniz. Tankların önünde siz vardınız. Bombaların önünde siz vardınız. O gece, bayrağı indirmediniz, ezanları dindirmediniz. Demokrasiyi korudunuz, milleti alçaklara ezdirmediniz."

'Yarın her türlü vesayete son vermenin miadı olan bir gündeyiz'

Küçükçekmecelilerle gurur duyduklarını anlatan Yıldırım, "Değerli kardeşlerim bakın yarın sandığa gidiyoruz. Gençler, sevgili Küçükçekmeceliler, sevgili hemşehrilerim. Yarın büyük gün. Yarın her türlü vesayete son vermenin miadı olan bir gündeyiz. Küçükçekmece büyük güne hazır mı? Bu milleti, 'evet' diyenleri denize dökme tehdidinde bulunanlara sandıkta cevabınız? 'Evet.' Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

Yıldırım, İstanbul için, Türkiye için çok büyük hizmetler yaptıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la beraber bu yola birlikte çıktık. Önce İstanbul dedik. İstanbul'un sorunlarını çözdük, akmayan sularını akar hale getirdik, toplanmayan çöplerini topladık. Haliç'ini temizledik. Ulaşımda raylı sistemde büyük hizmetler yaptık." dedi.

Bugün İstanbul'un raylı sisteminin 3 misli büyüdüğünü kaydeden Yıldırım, hedefin 2023'te "her yerde raylı sistem, her yere raylı sistem" olduğunu, bunu bin kilometreye çıkaracaklarını söyledi.

Yıldırım, İstanbul'un bunları fazlasıyla hak ettiğini aktararak, "İstanbul Şehitler Köprüsü'nü tuttu, alçaklara geçit vermedi. İstanbul'un 99 tane şehidi var. Şehitlerimizin aziz hatıralarını, rahmetle minnetle anıyoruz. Gazilerimize Allah'tan şifalar diliyoruz. Değerli kardeşlerim, bu sistem artık yürümüyor. 82 model darbeden kalma bir sistem, Türkiye'ye, bölünmüş yollarıyla, hava alanlarıyla, şehir hastaneleriyle büyümüş kalkınmış Türkiye'ye, bu elbise dar geliyor. Bu vesayet anayasasını çöpe atmaya hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.