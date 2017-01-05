'Vesayet rejimi mezara gömülecek'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ankara Palas'ta Memur-Sen'in düzenlediği Mehmet Akif İnan'ı anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor günler yaşadığına işaret ederek, anayasa değişikliğinin referandumla halka sunulacağını söyledi.

Türkiye'de karşı karşıya kalınan zor imtihanın, başarıyla geçileceğini ümit ettiğini ifade eden Kaynak, şöyle devam etti:

"Her doğum büyük sancılarla meydana gelir. Önümüzde gerçekten zor bir süreci yaşadığımızı biliyoruz ama bu zor süreci aşacak formülleri de milletimizin önüne getirmekte kararlıyız.

Pazartesi günü Mecliste başlayacak anayasa görüşmeleri ile artık vesayet rejiminin kıyamete kadar mezara gömüleceği bir anayasa değişikliğiyle milletimizin huzuruna çıkacağız. Yaklaşık iki-iki buçuk ay sonra da bir referandum ile bu değişikliği milletimizin huzuruna getireceğiz. Göreceğiz ki o tarihten sonra her şey yine bambaşka olacak, onlar istemese de Allah nurunu tamamlayacak."