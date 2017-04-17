Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı yakınında kurulan platformda yaptığı konuşmada, bugün demokrasi ve Türkiye'nin kazandığını söyledi.

Bugün Türkiye'nin demokratik olgunluğunu bir kez daha göstermesinin haklı kıvancını yaşadığını ifade eden Işık, sandığa giden, oyunu kullanan herkese teşekkür etti.

Işık, millete teşekkür ve şükran borçları olduğunu dile getirerek, "Türk demokrasisinin üzerinde spekülasyon yapanlar, bugün yine kaybetti. Türk demokrasisini ayıplı göstermeye çalışanlar bugün yine kaybeden tarafta yer aldı. Türk demokrasisini sorgulamak için bahane arayanlar, yine hayal kırıklığına uğradı. Ama Türkiye'ye güvenen, Türk halkının iradesine güvenen, beşeri manada halkın iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımayanlar bugün yine kazandı." şeklinde konuştu.

"Türkiye demokrasisini bu akşam itibariyle daha da kökleştirmiş olacak"

Işık, "Bu başarının gerçekten mimarı Türk milletidir." diyerek, şöyle konuştu:

" 'Hayır' verenin de 'evet' verenin de katkı sunduğu önemli bir başarıdır. Niye? Artık Türkiye hükümet sistemini değiştiriyor. Bundan sonra siyasetçi daha çok çalışacak. Yüzde 50'ye ulaşmak için daha büyük gayret gösterecek. Bundan sonra siyasetin dili yumuşayacak. Bundan sonra siyasetçi daha kucaklayıcı olacak. Daha kapsayıcı olacak. Ötekileştiren, ayrıştıran siyaset söylemi yerini daha birleştiren daha kucaklayan bir siyaset söylemine bırakacak. Artık Türkiye demokrasisini bu akşam itibariyle daha da kökleştirmiş olacak."

"Vesayet heveslilerinin bir kez daha hevesi kursağında kaldı"

Yeni sistemle Türkiye'nin istikrarını sandıkta sağlayacağına işaret eden Işık, çift başlılığı ortadan kaldırarak yoluna emin adımlarla devam edeceğini kaydetti.

Işık, Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili değişikliğin kabul edildiğini belirterek, "Bu önemli bir değişikliktir. Bu değişikliğin kabul edilmesiyle ortaya çıkan sonuç, siyasetin alternatifinin yine siyaset olduğunu ortaya çıkardı. Vesayet heveslilerinin bir kez daha hevesi kursağında kaldı. Onun için yarın sabahtan itibaren ister 'evet' vermiş olsun, ister 'hayır' vermiş olsun birbirimizle kucaklaşıp bu ülke için bu millet için gençlerimizin çocuklarımızın geleceği için birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.