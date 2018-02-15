Vergi Dairesi’ndeki patlamada askeri patlayıcı kullanıldığı ortaya çıktı

1 Şubat Perşembe akşamı saat 20.05'te Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamanın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda saldırıya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Ankara'da patlama

Ankara Valiliği: Patlamada bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular var

Patlamanın terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması YPG bünyesinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarınca gerçekleştirildiği kesinleşti. Eylemde kullanılan patlayıcı maddenin geçen yıl Kasım ayında Suriye'den Şanlıurfa'ya, oradan da Aksaray'a getirilerek saklandığı, olaydan 1 gün önce Ankara'ya getirildiği belirlendi. Olay yerinden toplanan delillerin incelenmesi sonucunda patlamaya neden olan maddenin fabrikasyon tipi askeri patlayıcı olduğu tespit edildi.

Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Olay sonrası toplanan güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonrasında 06 plakalı bir araçla Ankara'dan ayrılan patlamanın faili Ersen Ertogan, Adana'nın Pozantı ilçesinde araç değiştirdi ve olaydan yaklaşık 7.5 saat sonra saat 03.40 sıralarında Osmaniye'de yakalanmadan kısa bir süre önce kimyasal bir madde içerek intihara teşebbüs etti. Ertogan, ölü ele geçirildi. Ertogan'ın kullandığı maddeye yönelik analiz çalışmaları ise sürüyor.

Yapılan çalışmalarda, üzerinde sahte kimlik bulunan 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen Ertogan'ın 2014 yılından itibaren Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından "Terör Nitelikli Kayıp Şahıs" olarak arandığı da belirlendi.

Aynı ateşleme düzenekleri kullanılmış

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, eylem ile ilgisi olduğu tespit ettiği şüphelileri yakalamak amacıyla Ankara başta olmak üzere İstanbul, Adana, Mersin, Şırnak, Şanlıurfa ve Mardin'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şırnak'ta gözaltına alınan şüphelilerin Aksaray'daki ikamet adresine yapılan baskında bir kişi gözaltına alındı. İkamette yapılan incelemede çocuk odasındaki beşiğin altında bulunan ile olayda kullanılan ateşleme düzeneğini inceleyen uzman ekipler, her iki düzeneğin de terör örgütü PKK/KCK tarafından geçmiş yıllarda gerçekleştirilen çeşitli eylemlerde kullanılanlar ile aynı olduğunu ortaya çıkardı.

Operasyonlarda olayla ilgisi bulunduğu belirlenen 17'si Suriye uyruklu toplam 25 şüpheliden 21'i gözaltına alındı. 7 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra emniyette serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 9'u Suriye uyruklu 14 şüpheli ise savcılıkta ifade verdi.

Kaynak: TRT Haber