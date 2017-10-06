Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro TBMM'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile görüştü.

Kahraman'ın makamında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye-Venezuela Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da görüşmede hazır bulundu.

Maduro, görüşmenin ardından Kahraman'ın nezaretinde Meclisin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi zarar gören bölümünü ziyaret ederek, çiçek bıraktı.

İsmail Kahraman ve Nicolas Maduro, daha sonra birlikte TBMM Genel Kurul salonunu gezdi.