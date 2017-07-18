Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İstanbul'daki şiddetli yağışın ardından, İstanbul AFAD, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, Yol Bakım Onarım Dairesi, ilçe belediyeleri ve İSKİ ekiplerince 7 bin 882 personel, bin 616 araç, 514 motopomp, 447 dalgıç pompa ve 505 jeneratör ile müdahale ve iyileştirme çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Kaynak, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da yaşanan ve gün boyu devam edeceği tahmin edilen şiddetli yağış nedeniyle Silivri, Çatalca, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde çeşitli seviyelerde su baskınlarının meydana geldiğini, bazı noktalarda yol ve alt geçitlerin etkilendiğini anımsattı.

İstanbul'da sabah saat 07.00 civarında başlayan yağışlar neticesinde metrekareye 65 ila 80 kilogram arasında yağışın düştüğünü bildiren Kaynak, bu yağış miktarın İstanbul'un yıllık ortalama yağış miktarının yaklaşık 10'da 1'ine tekabül etttiğini vurguladı.

"Vatandaşların uyarıları takip etmeleri önemle rica olunur"

Gelişmeler ve müdahale faaliyetlerinin AFAD ve Valilik koordinasyonunda, AKOM tarafından aralıksız takip edildiğini belirten Kaynak, "Meydana gelen olaylar neticesinde İstanbul AFAD, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, Yol Bakım Onarım Dairesi, ilçe belediyeleri ve İSKİ ekiplerince 7 bin 882 personel, bin 616 araç, 514 motopomp, 447 dalgıç pompa ve 505 jeneratör ile müdahale ve iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak, şiddetli yağışlarla ilgili İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Zonguldak, Düzce ve Kırklareli illeri ile görüşüldüğünü ve meydana gelebilecek olaylar çerçevesinde gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını kaydetti.

Yağışların etkili olduğu bölgelerdeki il AFAD müdürlüklerinin teyakkuza geçirildiğini bildiren Kaynak, "Ortaya çıkan maddi kayıplar, gerçekleştirilecek hasar tespit çalışmaları neticesinde ve yasalar çerçevesinde karşılanacaktır. Vatandaşlarımızın ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak uyarıları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.