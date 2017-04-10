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Vatandaşları tehdit eden 3 DHKP-C'li gözaltında

İstanbul Okmeydanı'nda bir kahvehanedeki vatandaşları tehdit eden silahlı ve maskeli kişilere yönelik operasyonda terör örgütü DHKP-C üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

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Vatandaşları tehdit eden 3 DHKP-Cli gözaltında

İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler bu kapsamda, Okmeydanı Mektep Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanedeki vatandaşları halk oylaması için çalışma yapıldığı gerekçesiyle tehdit eden silahlı ve maskeli kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, olaya karıştığı tespit edilen U.G, E.Y ve S.A gözaltına alındı.

Silahlı kişilerin kahvehanedeki vatandaşları tehdit ettikleri anların cep telefonuyla çekilen görüntüleri, bazı sosyal medya sitelerinde yer almıştı.

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