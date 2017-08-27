'Vatandaşlar hayvan satın alma konusunda acele etmemeli'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, beraberinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Adnan Boynukara, Salih Fırat ve İbrahim Halil Fırat ile özel bir şirketin hayvan çiftliğini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Fakıbaba, Adıyaman'dan çevre illere hayvan gitmesinin il için güzel bir gelişme olduğunu ve bunun kentin hayvancılık anlamında bir merkez durumuna geldiğini gösterdiğini belirtti.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini tarım ve hayvancılığın merkezi haline getirmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Fakıbaba, şunları söyledi:

"Şu anda çok önemli bir yerdeyiz. Bayramdan sonra hayvanlar yine besi amacıyla buraya gelecektir. Besleyecektir ve satacaktır. Kurbanlıkların Adıyaman'dan başka yere gitmesi, kurbanlık fiyatlarının düşmesine de neden oluyor. Bu sene kurbanlık fiyatlarının yükseleceğini ben düşünmüyorum. Özellikle vatandaşların hayvan satın alma konusunda çok acele etmemesi lazım. Kurban Bayram'ının çok daha rahat geçeceğini kendime ve arkadaşlarıma güvenerek söyleyebilirim. Ben kurbanımı Kızılay vasıtasıyla kestiriyorum. 740 liradan bir eşime ve bir de kendime Kızılaydan kestiriyorum. Geçen yılın fiyatlarına baktığımız zaman çok yüksek fiyat değil. Hemen hemen aynı fiyat. Bayramın ikinci ve üçüncü günü de bu fiyatların üzerine çıkmayacağını düşünüyorum."

"Satılmayan hayvanlar devletin güvencesi altındadır"

Bayramda satılmayan hayvanların devletin güvencesi altında olduğunu vurgulayan Fakıbaba, "Biz satın alacağız. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu durumdan da bütün üreticinin haberi olmasını istiyorum. Tüketicinin mağdur olmaması için de valilik, belediye ve tarım il müdürlüklerinde gerekli önlemler alınmıştır. Kurban Bayramı'nın son günün kadar bu önlemler devam edecektir. Kurallara uymayanlara yönelik cezalar ve denetimler yapılacaktır." diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, temaslarının ardından Adıyaman'dan ayrıldı.