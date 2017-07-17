Vatandaşlar demokrasi nöbetlerinde kan bağışına koştu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında demokrasi nöbeti tutmak için meydanları dolduran vatandaşlar, büyük bir duyarlılık örneği göstererek, Kızılay'ın 375 noktada kurduğu mobil merkezlerde kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında demokrasi nöbeti tutmak için meydanları dolduran vatandaşlar, kurulan 375 mobil kan alma noktasında kan bağışı yaptı.

Kızılay ekipleri, 14-16 Temmuz 2017 arasında 27 bin 77 ünite kan bağışı topladı. Vatandaşlar Kızılay'ın kan alma merkezlerine yoğun ilgi gösterdi.

Meydanlarda hem ikram hem de kan bağışı araçlarıyla yer alan Kızılay, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere demokrasi nöbetinin olduğu her noktada vatandaşlara su, sıcak çorba-çay, kumanya ve benzeri ikramlarda bulundu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bağışçılara teşekkür ederek, "Halkımızın demokrasi nöbetine yoğun katılımı kan bağışı kampanyalarına da olumlu yansıdı. Çok faydasını gördük. Kızılay olarak 375 noktada mobil kalma alma araçlarımızla yer aldık. Gönüllü vatandaşlar kan bağışı yaptı. Halkımız zaten Kızılay dostu. Ayrıca Kızılay, nöbetin tutulduğu bütün meydanlarda, cadde ve sokaklarda faaliyet gösterdi. Nöbetler sırasında uzman personelimiz ve yüzlerce gönüllümüzle nöbete destek olduk." ifadelerini kullandı.