'Vatandaş günü geldiğinde herkese hak ettiği cevabı verir'

Başbakan Yıldırım, "Bizim çağrımız, her türlü düzenlemenin Mecliste bütün partilerin katılımıyla, yapılması doğrultusunda. Boykot etmekle sonuç alınmaz. Vatandaş bunları uzaktan izler, günü geldiğinde de herkese hak ettiği cevabı verir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan Moldova'nın başkenti Kişinev'e hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, Deniz Baykal'ın Abdullah Gül ile ilgili açıklamasına ilişkin, "'Hayır' kampanyası yapanlar doğrusu artık 'evet' çıktığına demek ki tam kani olmuşlar. Şimdi 'hayır' grubunun adayı kim olacak, makam dağıtma faslına geçmişler. Bu, iyi bir gelişme. Ama daha günü gelmeden kimin nereye aday olacağının arayışına girmek hem millete karşı bir nezaketsizlik hem de birinin başkasına makam ikramı çok da demokrasiye uyan bir şey değil." dedi.

"Boykot etmekle, katılmamakla hiçbir sonuç alınmaz"

Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

"Bizim çağrımız, 2019 seçimleriyle yürürlüğe girecek yeni sisteme uygun her türlü düzenlemenin Mecliste bütün partilerin katılımıyla, geniş kapsamlı görüşülerek, konuşularak yapılması doğrultusunda. Buna yönelik daha önce çağrımızı yaptık, tekrarlıyoruz; boykot etmekle, katılmamakla hiçbir sonuç alınmaz. Vatandaş bunları uzaktan izler, günü geldiğinde de herkese hak ettiği cevabı verir."

"Hayır verenler eğitimli" tepkisi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hayır" oyu kullananlar eğitimli açıklamalarına Başbakan Yıldırım tepki g gösterdi.

Yıldırım, şunları kaydetti;

"Ne olacakmış eğitimli eğitimsiz oyları yeniden mi sayalım, eğitimlilerinkini ayrı eğitimsizleri ayrı sayıp bir katsayıyla mı çarpalım? Bir türlü bunlar demokrasi, milli iradeyi zihinsel olarak kabul etmemenin getirdiği sonuçlardır. Demokrasiyi herkes içselleştirmelidir. Demokraside oyların ağırlık merkezi, ağırlığı aynıdır."