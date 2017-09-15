AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, 15 Temmuz gecesinin terörle ve terör örgütleri ile mücadelede bir milat olduğunu belirterek, Aksaray şehidi Önder Güzel gibi, vatan sevgisini imandan bilen evlatlar yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

15 Temmuz darbe ve işgal girişimi gecesi Ankara Gölbaşı’nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel’in isminin Aksaray Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne verilmesi dolayısıyla düzenlenen şehitleri anma programında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, şehit yakınlarının ülkesine ve milletine bağlılığı en iyi şekilde tarif ettiğini belirterek; “Adı, cinsiyeti ve mesleği ne olursa olsun 80 milyonun bir ferdi olarak 780 bin kilometre karelik vatan toprağında Sayın Cumhurbaşkanımızın tarif ettiği gibi sağlam, yerli, milli, vatan sevgisini imandan bilen evlatlar yetiştirmeliyiz” dedi.

15 Temmuz’u “Asrın en uzun gecesi” olarak tanımlayan İnceöz, Önder Güzel’in o gece görevi olmadığı halde görev yerine giderek devletin içinde 40 yıldır sinsice çöreklenmiş FETÖ’nün üniformalı teröristlerine karşı kahramanca mücadele ettiğini ve en kutsal emaneti olan canını vatanı için feda ettiğini hatırlatarak; “O gece söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyerek canlarını hiçe sayan, tanklara, F16’lara bedenini siper eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gezilerimizi ve necip milletimizi saygı ile yâd ediyorum. Onlara bu can bu bedende oldukça minnettar olacağımızı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı’nda nasıl bir mücadele verildiyse, Çanakkale zaferi nasıl kazanıldıysa 15 Temmuz’un da sıradan bir gece olmadığını vurgulayan İnceöz, konuşmasını şöyle sürdürdü; “O gece yaşananlar ülkemizin bekası ve milletimizin geleceği için bütün terör örgütleri ile mücadelede bir milattır. 15 Temmuz bu açıdan yeni bir dönemin de aynı zamanda habercisi olmuştur. Bu anlamda ben tekrar tekrar Aksaray şehidimiz Önder Güzel’in şahsında tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize buradan saygılarımı arz ediyorum. O geceye dair bir cümle de Sayın Cumhurbaşkanımızı, ülkesini ve milletinin geleceği için bir ömrü vakfeden dünya liderini de anmadan geçemiyorum. O gece hep beraber onun sesi ve onun çağrısıyla sokaklara dökülen, meydanları doladuran her bir vatandaşımıza da şükranlarımı arz ediyorum.”

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un da katıldığı programda konuşmaların ardından Şehit Önder Güzel’in ailesine plaket takdim edildi.