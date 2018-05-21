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Vatan Partisi milletvekili aday listesini YSK'ya sundu

Vatan Partisi, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

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Vatan Partisi milletvekili aday listesini YSKya sundu

Vatan Partisi, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: vatan partisi, ysk, 24 Haziran
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