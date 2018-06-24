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Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Perinçek İstanbul'da sandığa gitti

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek oyunu İstanbul'da Şair Nedim Ortaokulu'nda kullandı.

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Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Perinçek İstanbulda sandığa gitti

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, eşi Şule Perinçek ile saat 14.00'da oyunu kullanacağı okula gitti. Perinçek ailesi oylarını 1154 numaralı sandıkta kullandı.

Doğu Perinçek, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Büyük Türk Milleti, yarın dünya güneşin etrafında dönmeye devam edecek. Türkiye'nin önünde göreceksiniz 1-2 yıl içinde çok büyük çözümler var ve Türkiye Atatürk rotasına tekrar girecek" dedi.

Seçim sonuçlarını partisinden takip edeceğini söyleyen Doğu Perinçek, açıklamasının ardından okuldan ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı, doğu perinçek, seçim, oy
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