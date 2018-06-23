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Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Perinçek Eskişehir'de halka hitap etti

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Eskişehir'de partisinin düzenlediği toplantıda konuştu.

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Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Perinçek Eskişehirde halka hitap etti

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "PKK ile barışçıl yollardan terör sorununu hallederiz" iddialarıyla ortaya çıkanların ülkeyi 5 ay bile yönetemeyeceklerini belirtti.

"Bugün HDP ve FETÖ ile el ele vermek Mehmetçik'e kurşun sıkılması için fırsat, imkan vermektir." diyen Perinçek, şunları söyledi:

"Türk milleti bunu görmeli. Seçimini buna göre yapmalı. Önümüzde neler olacağını görerek yapmalı. İran meselesi de malum. ABD, İran'ı da tehdit ediyor, Türkiye'yi ettiği gibi. 'Ambargo koyacağım' diyor. İran'da da iç karışıklıklar tezgahlıyor. Türkiye'nin önünde bu fırtınalar var. Vatan Partisi'nin de o fırtınalarda gemiyi yönetecek, kaptanı, kadrosu, programı, rotası var." 

Kaynak: AA

Etiketler: Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı, eskişehir, 24 Haziran
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