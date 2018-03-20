Van’da terör operasyonu: 19 gözaltı

Van Jandarma Komutanlığı, 19 Mart 2018 günü Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde PKK/KCK bölücü terör örgütü üyelerine, örgütün şehir ve mahalle yapılanmalarına yönelik Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Fikret Öncel Operasyonu gerçekleştirdi.

19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, yapılan ev aramalarında 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 fotoğraf makinesi, 1 kart okuyucu, 10 cep telefonu, 12 CD/DVD, 4 hafıza kartı, 1 taşınabilir bellek, 6 video kaseti ile çok miktarda örgütsel doküman ve örgütün propagandasına yönelik eşya ele geçirildi.

Van Valiliği, soruşturmanın devam ettiğini, terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceğini açıkladı.

Kaynak: İHA