  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Vali Şahin'den Kurban Bayramı mesajı

Vali Şahin'den Kurban Bayramı mesajı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Vali Şahinden Kurban Bayramı mesajı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, gönüllere hoşgörü, sevgi ve şefkatin yayıldığı, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunun derinden teneffüs edildiği mana ikliminin sadece bayram günlerinde değil, her zaman yaşanıp yaşatılabilmesinin en büyük temennileri olduğunu bildirdi.

Bayramlar vesilesiyle asırlardır bu topraklarda dostluğun, hoşgörünün, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini aktaran Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gönüllere hoşgörü, sevgi ve şefkatin yayıldığı, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunun derinden teneffüs edildiği bu mana ikliminin sadece bayram günlerinde değil, her zaman yaşanıp yaşatılabilmesi en büyük temennimizdir. Mübarek Kurban Bayramı'nın, 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' şiarıyla çevremizdeki ihtiyaç sahiplerini unutmadığımız, şehit yakınlarına ve gazilerimize kucak açtığımız, yaşlılarımızı, çocuklarımızı sevindirdiğimiz bir bayram olmasını ümit ediyor; yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmesini de hassaten rica ediyorum. Başta şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere aziz İstanbullu hemşehrilerimin, milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Etiketler: İstanbul Valisi Vasip Şahin, Vali Şahin'den Kurban Bayramı mesajı
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