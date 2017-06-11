Vali Işın, Doğubayazıt'ta Mehmetçik ile sahur yaptı

Ağrı Valisi Musa Işın, "Bu millet büyük bir millettir, eşkıyaya, hayduda, bir avuç çapulcuya pabuç bırakmamıştır, bırakmayacaktır. İnşallah kısa zamanda bu topraklarda terör örgütünün hiçbir haini kalmayacaktır." dedi.

Doğubayazıt ilçesindeki Suluçem Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Işın, askerlerle sahur yaptı.

Işın, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Mehmetçik'in terör ve eşkıyaya karşı ulvi bir görev yerine getirdiklerini belirterek "Sizler burada bedeninizi, vücudunuzu ortaya koyarak kutsal vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı koruyorsunuz. Allah sizi var etsin. 80 milyon insan sizin sayenizde yatağında rahat uyumakta, çocuklarını okula göndermekte ve ticaretini yapmaktadır. Allah'a şükürler olsun ki normal hayatımıza devam ediyoruz." dedi.

"Dimdik ayaktayız"

80 milyon vatandaşın Mehmetçik'in yanında olduğuna işaret eden Vali Işın, şöyle konuştu:

"Vatanımızı kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Ezanımızı susturmayacağız, bayrağımızı indirtmeyeceğiz. 80 milyon kardeştir. Bursa ile Doğubayazıt kardeştir. Kocaeli ile Ağrı kardeştir. Ankara ile Van kardeştir. Hiç kimse bizi birbirimizden ayıramayacaktır. Hiç kimse boş heveslere kapılmasın. Bu millet büyük bir millettir, eşkıyaya, hayduda, bir avuç çapulcuya pabuç bırakmamıştır, bırakmayacaktır. İnşallah kısa zamanda bu topraklarda terör örgütünün hiçbir haini kalmayacaktır. Duaların kabul olduğu bir aydayız. Cenabıhak milletimizi, devletimizi korusun, ezanımızı susturmasın. Vatanımıza göz diken içerideki ve dışarıdaki bütün düşmanları kahru perişan etsin. Dimdik ayaktayız, hiçbir şey bizi korkutmayacak ve yıldırmayacaktır."

Vali Işın, sahurun ardından beraberindeki heyetle Suluçem Karakolu'nda koğuşları tek tek gezerek askerlerle sohbet etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, Doğubayazıt Belediye Başkanvekili Kaymakam Ulaş Akhan, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı.