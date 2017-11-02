  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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'Üzüntümüz kararlılığımıza mani değildir'

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, "Üzüntümüzü ve acımızı anlatabilmemiz mümkün değildir. Ancak üzüntümüz kararlılığımıza mani değildir' dedi.

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Üzüntümüz kararlılığımıza mani değildir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, "Üzüntümüzü ve acımızı herhangi bir dilde ve herhangi bir ifadeyle anlatabilmemiz elbette mümkün değildir." açıklamasında bulundu.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Onlar sadece bir asker veya güvenlik korucusu değillerdi, aynı zamanda onlar birer evladımızdı. Ancak şunu ifade etmek isterim ki üzüntümüz de kararlılığımıza mani değildir ve yaşadıklarımız kardeşliğimize, birbirimizle dayanışmamıza, birbirimize yaslanmamıza, birbirimizi sevmemize de mani değildir. Bizi yalnızlaştırmak, birbirimize küstürmek istiyorlar. Bizimle kendilerinin değil, kardeşlerimizin çatışmasını istiyorlar. Biz buna asla müsade etmeyeceğiz." 

Kaynak: AA 

Etiketler: İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'deki terör saldırısı
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