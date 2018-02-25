Uzaktan kontrol edilebilen iş makineleri görevde

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla uzaktan kontrol edilebilen zırhlı iş makinelerinin TSK ve güvenlik güçlerine destek için kullanıldığını açıkladı.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, açıklamada, "Uzaktan kontrol edilebilen 43 adet zırhlı iş makinesi, güvenlik güçlerimizin ülke sathının içinde ve dışında gerçekleştirdiği harekatlarda kullanılıyor." ifadelerini kullandı.
Uzaktan kontrol edilebilen 43 adet zırhlı iş makinesi, güvenlik güçlerimizin ülke sathının içinde ve dışında gerçekleştirdiği harekatlarda kullanılıyor. pic.twitter.com/1lRGweUeuQ— SSM (@SavunmaSanayii) 25 Şubat 2018
Kaynak: TRT Haber