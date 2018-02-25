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Buradasınız : » » Uzaktan kontrol edilebilen iş makineleri görevde

Uzaktan kontrol edilebilen iş makineleri görevde

Uzaktan kontrol edilebilen zırhlı iş makineleri, ülke içinde ve dışında gerçekleştirilen operasyonlarda güvenlik güçlerine destek oluyor.

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Uzaktan kontrol edilebilen iş makineleri görevde

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla uzaktan kontrol edilebilen zırhlı iş makinelerinin TSK ve güvenlik güçlerine destek için kullanıldığını açıkladı. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, açıklamada, "Uzaktan kontrol edilebilen 43 adet zırhlı iş makinesi, güvenlik güçlerimizin ülke sathının içinde ve dışında gerçekleştirdiği harekatlarda kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

 

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Savunma Sanayii Müsteşarlığı
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