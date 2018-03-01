  • 01 MART 2018, PERŞEMBE

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Uyuşturucu ticaretinden hüküm giyenlerin mal varlıklarına el konulabilir

Uyuşturucu ticareti yapmaktan hüküm giyenlerin mal varlıklarına el konulup, bu mal varlıklarını uyuşturucudan kazanmadıklarının ispatının istenmesi üzerinde tartışmalar sürüyor.

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Uyuşturucu ticaretinden hüküm giyenlerin mal varlıklarına el konulabilir

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bağımlılık ve uyuşturucu konusunda çok paydaşı olan bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Akdağ, uyuşturucu ticaretinden hüküm giyenlerin mal varlıklarına el konulması tartışmalarının devam ettiğini vurguladı. 

"Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza götüreceğiz"

Kanun yapmanın ve ceza vermenin uyuşturucuyla mücadelenin sadece bir parçası olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Akdağ, uyuşturucu ticaretiyle ilgili Türkiye'deki yasaların çok ciddi cezalar ön gördüğünü, gerekirse cezaların esnek biçimde de artırılabileceğini söyledi.

Özellikle çete ya da kartel halinde bu suçu işleyenler için çok ciddi cezaların bulunduğuna işaret eden Akdağ, "Üstünde tartıştığımız bir husus var, henüz karar vermiş değiliz. 'Bu suçtan hüküm giyenlerin mal varlıklarına el koyulup, bu mal varlıklarını uyuşturucudan kazanmadıklarının ispatını isteyelim mi?' Bu hususta, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığıyla tartışmaları devam ettiriyoruz. Bu konuyu nihayetinde Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza götüreceğiz" dedi.

Akdağ, sokakta ciddi bir mücadelenin sürdüğünü, İçişleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarının bu mücadelede ciddi mesafeler aldığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Her geçen yıl yakalanan uyuşturucu miktarı artıyor. Sokaklarda narkotimler oluşturduk. Bu narkotimler bütün şehirlere de yaygınlaştırılıyor. Kamera sistemleri de zengileştiriliyor. Bunlar arzı önlemek açısından belli tedbirler. Önümüzdeki dönemde gümrüklerde de çok yeni birtakım tedbirler alacağız. Gümrükleri çok daha güçlendireceğiz, oralardan bir girişin olmaması için. Bu kartellere ulaşmak ve onları çökertmek zor ama meselenin de arz tarafındaki ana tarafı."

"Mücadeleyi kazanmanız için en elzem olan taraf arzın azalmasıdır"

Recep Akdağ, uyuşturucuyla mücadelede koruma tedbirlerinin de önemli olduğunun altını çizerek, "Bir şekilde bu işe maruz kalmış insanlarımızın tedavisi ve rehabilitasyonu da önemli. 2018-2023 Strateji Belgesi ve Eylem Planı, bütün bunları içine alıyor. Bu mücadelede en zor olan ama mücadeleyi kazanmanız için en elzem olan taraf da arzın azalmasıdır. Onun için yakalamalar, cezalar, caydırıcılığı yüksek faaliyetlerin çok büyük önemi var" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu, Recep Akdağ
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