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Uşak Üniversitesi Rektörü FETÖ'den gözaltına alındı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çelik'in de bulunduğu 8 kişi FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Uşak Üniversitesi Rektörü FETÖden gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sürdürülen soruşturmaya ilişkin Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de yer aldığı 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında bir kişinin arandığı öğrenildi.

Uşak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Etiketler: Uşak Üniversitesi Rektörü, fetö, 8 gözaltı
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