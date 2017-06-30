  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.519
    EURO 4.015
  • BIST 100282.48
    ALTIN 140.556
Buradasınız : » » Üs bölgesine saldırı hazırlığı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

Üs bölgesine saldırı hazırlığı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Üs bölgesine saldırı hazırlığı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) internet sitesinde dünkü önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinde üs bölgesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Balveren beldesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan yol aramasında tespit edilen iki adet basmalı ve uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı imha edildi, bir adet el telsizi ele geçirildi.

Tunceli Hozat'ta ise güvenlik güçlerinin arazi aramasında, toprağa gömülü vaziyette bir adet kalaşnikof piyade tüfeği ve 30 adet fişeği bulundu.

Etiketler: şırnak, Türk Silahlı Kuvvetleri, silahlı saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER