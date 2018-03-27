“Uruguay'da Mehmet Aydın'ın bulunduğu villaya gittik”

Şirketin firari sahibi Mehmet Aydın'ın yengesi Hava Aydın ifadesinde, eşi Fatih Aydın ve Mehmet Aydın'ın 2017 Mayıs ayında "Çiftlik Bank" oyununu kurduklarını öğrendiğini söyledi.

Bursa Karacabey ve İnegöl'de çiftlik açtıklarını duyduğunu belirten Hava Aydın, "Bir süre sonra kaynım Mehmet Aydın ve Sıla, balayı için Uruguay'a gittiler. Haziran 2017 içerisinde beni Uruguay'a çağırdılar. Uruguay'a gittiğimde Mehmet Aydın ve eşi Sıla Aydın ile Montevideo'da buluştuk ve şu anda sosyal medyada ve internette Mehmet Aydın'ın bulunduğu villa diye gösterilen villaya gittik. Ben Uruguay'a gittikten 4 gün sonra eşim Fatih Aydın Uruguay'a geldi ve biz tartıştık, ertesi gün geri geldim" dedi.

"Eşim, Uruguay’da inşaat işleri yapacağını söyledi"

Eşi Fatih ve Mehmet Aydın'ın 2017 yılının Ağustos ayında yurt dışına gittiğini aktaran Aydın, ifadesinde şunları dile getirdi:

"Eşim bir daha geri gelmedi ama duyduğum kadarıyla Mehmet Aydın geri geldi ve yine gidip geldi. En sonda bu olay ortaya çıktı ve Mehmet Aydın'ın yurt dışında olduğu ortaya çıktı. Ben eşim Fatih Aydın ile en son hatırladığım kadarıyla 2,5 ay önce Ocak ayında telefonda görüştüm, bana Arjantin'de olacağını, burada ve Uruguay'da inşaat işleri yapacağını söyledi."

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi ile ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyeleri Cafer Çolak, Savaş Yıkılmaz, şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın ve yengesi Hava Aydın'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA