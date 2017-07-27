'Üretici ve tüketiciyi rahatlatacak bir model üzerinde çalışıyoruz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, üretici ve tüketicinin rahatlayacağı yeni bir tarımsal destekleme modeli üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Fakıbaba, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin verimli tarım arazileriyle dünyanın en önemli gıda üretim merkezlerinin başında geldiğini söyledi.

Ülkenin tarım alanlarını daha iyi değerlendirebilmesi için üretici ve tüketicilerle daha fazla iş birliği yapmayı planladıklarını ifade eden Fakıbaba, bu anlamda kısa sürede önemli çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile yapacakları çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarına işaret eden Fakıbaba, kısa süre içerisinde tarım, hayvancılık ve gıda alanında yeni düzenlemelere gideceklerini duyurdu.

Öncelikli olarak tarımsal desteklemelere yoğunlaştıklarına dikkati çeken Bakan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Desteklemelerde düzenlemelere gidilecek. Örneğin, ürün ülke için çok elzem bir üründür fakat çiftçi ürettiği zaman zarar ediyordur onun için devlet destek verir. O ürünün kalitesini ve miktarını artırır. Eğer böyle bir ürün yoksa desteğin de olmaması lazım. Örneğin pamuk bizim ürettiğimiz bir ürün ve tüketime kafi gelmiyor, dışarıdan ithal ediyoruz. O zaman pamuk desteklenecek ki dışarıdan ithal etmeyelim. Yeni bir destekleme modeli çıkacak, bu modelde çiftçi de üretici de tüketici de rahatlayacak, bu konuda kapsamlı çalışma yapılıyor."

Göreve kısa süre önce geldiğini anımsatan Fakıbaba, "Bu kadar sürede ancak bu kadar açıklama yapıyoruz. İnanıyorum yavaş yavaş çok daha iyi olacak." dedi.

"Hizmetkar olmaya aday olduk"

Fakıbaba, çok yoğun bir tempo ile çalışmaya başladığını dile getirdi.

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileriyle sık sık bir araya gelerek yürütülecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunacaklarını aktaran Fakıbaba, mümkün olduğunca üreticilerle de yüz yüze görüşeceğine değindi.

Verilen görevi en iyi şekilde yürütmek için özellikle çiftçi ve besicilerin desteğine daha fazla ihtiyaç duyduğunu anlatan Ahmet Eşref Fakıbaba, "Milletvekillerimiz, valilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle hep beraber iş birliği yaparak çalışacağız. Halk ile el ele verip hizmetkar olmaya aday olduk. Herkesten dua talep ediyorum." dedi.